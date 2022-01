Špatná generálka! Slavia trestala chyby Baníku, debakl odvrátili Klíma a Ekpai

„Když jsme se dostali do finální třetiny hřiště, řešíme to patičkou, nebo nevezmeme míč nahoru, ale jdeme zpět. To jsou věci, které proti Slavii nefungují,“ přiznal Smetana.

Baník načala v 15. minutě chyba Svozila a trefa Ševčíka. „To změnilo vývoj, Slavia pak byla všude dřív, byla mnohem rychlejší, odražené míče měla snad všechny,“ věděl Smetana s tím, že tým to poznamenalo. „Asi ano, ale nechci se na to vymlouvat. Máme dost zkušených hráčů, měli bychom umět reagovat. Chyba se občas stane,“ pokračoval šéf ostravské lavičky.

Vadilo mu, že nevystoupily osobnosti, aby se mužstvo vzchopilo.„Nastal opak. Zlomilo nás to, vyklidili jsme pole,“ vysledoval kouč Baníku, jehož soubor po dalších hrubkách ještě třikrát inkasoval.

Byl tak rád, že po obrátce byl vývoj pozitivnější. „Týden před ligou nám to otevřelo oči, ukázalo naše chyby a nedostatky, a že je dost věcí, které musíme zlepšit, nebo se jich vyvarovat,“ dodal.

Jestli někdo zaujal, byl to Ubong Ekpai. Nigerijský křídelník v premiérovém startu za Baník skóroval. „Patřil k tomu lepšímu. Dal gól, byl aktivní, měl náběhy, přinesl klid s míčem i sílu v osobních soubojích, tedy to, co nám chybělo. Vím, že to jsou základní prvky, ale bez nich na Slavii nejde uspět,“ měl jasno Smetana.

Nedá se čekat, že sestava, která vyběhne v neděli v Mladé Boleslavi, bude stejná. Naopak přijdou spíše změny, dost možná i v rozestavení, jelikož proti Slavii Baník vyrukoval v systému 4-4-2. Navíc v Edenu kvůli zranění nehrál stoper David Lischka. Nastoupí o víkendu? „Myslím, že ano,“ uzavřel Ondřej Smetana.