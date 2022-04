„Snažil jsem se připravit mužstvo, aby vědělo, co chceme hrát. Zavírali jsme střed hřiště, nechali jsme kraje, ale je to jedno. Plzeň by si cestu našla, i kdybychom to udělali naopak. Hrají útočný kombinační fotbal, technické hráče, vepředu Beauguela, který podrží míč. Předčili nás v osobních soubojích,“ dodal Galásek.

Jak byste zhodnotil porážku v Plzni?

Celý týden byl hektický. Začali jsme s kolegy Honzou Baránkem a Tomášem Hejduškem ve středu. Věděl jsem, že mužstvo převezmu. Jak říkám, hektické, moc času jsem na rozhodování neměl. O plánech jsem věděl už v létě z funkce asistenta, teď se ale situace trochu změnila. Proto apeluji na případné otázky, co bude dál, tak teď to neřeším. Do konce sezony převezmu mužstvo, budu se snažit se ctí dohrát sezonu, to chtějí i hráči. Byť to nebude jednoduché se rovnat všem těm silným soupeřům.

Jasno o své budoucnosti tedy ještě nemáte?

Vždy, když se rozhodujete, dáváte proti sobě plusy a minusy. Teď nemohu říct, jaké bude další rozhodnutí. Něco v hlavě mám, ale do 17. května se ode mě nic jasného nedozvíte.

Pojďme tedy k zápasu. Čím si vysvětlujete ty chyby (nejen) při gólech?

Je to vždy o jednotlivci, jak se v dané situaci rozhodne. My se rozhodovali špatně. První gól je hodně laciný, když to takhle spadne za obranu s náběhem plzeňských hráčů. Věděli jsme, že to tak hrají. Přitom do té doby jsme byli dobře postavení, dobře jsme to řešili. Tohle se ale nesmí stát. A druhý gól? Standardka, místo dopředu hlavičkujeme dozadu. Hráče ale musíme podržet, nemáme moc na výběr, abych někoho nahrazovali. Chyby se ve fotbale stávají a těchto dnes je škoda.

Co vám tento zápas nastínil?

Myslím si, že mužstvo ukázalo sílu, a za tu krátkou dobu, kterou máme s ním společně za sebou, jsme spokojeni. Samozřejmě víme, že když v Plzni uděláme dvě individuální chyby, nemůžeme pomýšlet na vítězství. To se nám stalo. Několikrát nás podržel i Lašty, takže to bylo otevřené až do úplného konce. Díky střídáním jsme navíc soupeře dostali do určitých problémů, protože za stavu 2:1 znejistěl. Vždy tam může něco spadnout. Jinak zasloužená výhra Plzně, která měla šancí víc. My musíme být aktivnější, tlačit se do příležitostí. S výkonem mužstva jsem spokojený, hlavně ukázalo jinou tvář než s Hradcem doma.

Ale nevystřelili jste na bránu, jediný váš gól byl vlastní v podání Milana Havla. Kde hledat příčiny?

Myslím si, že to bylo výkonem Plzně, která v osobních soubojích a při odražených míčích nás přetlačovala. To byl hlavní problém. Jedna střela tam byla od Kaloče, levou nohou, která šla přes bránu. Sám jsem viděl, že moc šancí si nevytváříme. Skoro jsme se tam dostávali, ale v útočné fázi je na čem pracovat, abychom byli víc nebezpeční. Stáli jsme však proti kvalitnímu soupeři, který nás do ničeho nepustil.

Do středu obrany jste nasadili Ladislava Takácse, který ligu dlouho nehrál, jen minulý týden nastoupil za B-tým. Co rozhodlo v jeho prospěch na úkor Martina Chlumeckého?

Laco měl odehráno šedesát minut za béčko, zdravotně to přežil, takže jsme byli zvědaví, jak bude vypadat v tréninkovém procesu. Myslíme si, že v porovnání s Martinem Chlumeckým byl na tom lépe, tak dostal důvěru od začátku. Navíc má výšku, věděli jsme, že budeme hrát proti vysokým útočníkům, takže to mělo logiku. A jsem s ním velmi spokojen.

Ke střídání patrně došlo kvůli fyzické kondici, že?

(pousměje se) Měl toho plné zuby. Kdybychom měli nosítka, tak ho můžeme odnést ze hřiště. Naštěstí ale šel po svých. Doufám, že ve středu bude připraven.

Naopak nenastoupil útočník Ladislav Almási. Zranění?

Aby těch absencí nebylo málo, tak se v jednom z tréninků – nevím, jestli ve středu, nebo ve čtvrtek – Laco zranil. Šířka kádru nám v tomto případě trochu chyběla, ale myslím, že se Smékalem, který šel za Klímu na hřiště, mohu být také spokojený. Tak jako s jinými hráči.

Petr Jaroň začal v základní sestavě a odehrál 66 minut, Daniel Smékal a Matěj Šín dostali velký prostor ze střídačky. Je cílem ve zbytku sezony dávat právě těmto nadějným mladíkům co nejvíc minut?

Nevím, co je cílem, ale ti, kteří mohou v daný moment mužstvu pomoci, tak budou hrát. A bude na nich, jaký bude jejich výkon.

Už jste to naznačil v úvodu. Jaký byl ten týden, kdy jste převzali mužstvo a museli ho během pár dní připravit na těžký zápas na hřišti druhého týmu tabulky?

S kolegy jsme se tomu snažili odlehčit, hrát fotbal, který jsme mohli praktikovat i za Ondřeje Smetany, ale hráči se pak svážou pokyny sami. Ani od něj neměli zakázáno hrát fotbal, ale museli jsme na ně víc tlačit. Je to i o inteligenci, aby praktikovali naši hru, hráli fotbal a dovolili si. Snaha bohužel končila na technických dovednostech některých hráčů, kdy jsme nepodrželi míč a byli pod neustálým tlakem.

Zápas jste hodně prožíval, jak jste si užil ligovou premiéru v roli hlavního kouče? Je to rozdíl proti pozici asistenta?

Ještě o tom budu dost přemýšlet. Ale jako asistent máte velkou pohodu, jako hlavní trenér… Odpovězte si sám. (usmívá se) Hodně těžké. Jsem rád hlavně za mužstvo, že bojovalo a odvedlo dobrou práci.

Bude těžké nyní připravit tým na středeční duel s Jabloncem a posléze venku na Spartu?

Máme určitý plán, s Jabloncem doma to určitě chceme zvládnout, aby fanoušci viděli zase jednou Baník, který vyhraje. A jde si za svým cílem. Musíme to zvládnout. Možná s jinou taktikou, v jiném složení. Uvidíme. Záleží, jak na tom budou zranění a v jakém stavu kluci budou, protože dnes je to určitě stálo hodně sil.