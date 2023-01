Zvlášť pak, když se zdá, že i na jaře se bude moci opřít o dvě největší hvězdy týmu – křídelníka Srdjana Plavšiče a útočníka Ladislava Almásiho. Do hry se navíc brzy začne vracet dlouhodobě zraněný stoper Jaroslav Svozil.

Žádná nová tvář. Je aktuálně ve hře nějaký příchod?

Já jsem tlačil na vedení, že nechci žádné významné změny, protože jsem přesvědčený, že v mužstvu dřímá veliký potenciál, kvalita tu je. Možná bychom ho na jednom postu posílili, ale to uvidíme až v průběhu.

O který post jde?

Chtěli bychom zesílit ještě defenzivní činnost, protože tam jsme nebyli tak silní.

Přitom ve hře byl příchod ofenzivního Vasila Kušeje z Prostějova, nicméně toho nakonec zlanařila Mladá Boleslav…

Osobně mně to mrzí, protože jsme o něj usilovali, ale hráč se rozhodl jít jiným směrem. Chtěla ho velice i Olomouc, nakonec ani tam nešel a asi šel blíž k domovu, protože tuším, že je z Ústí.

Když je řeč o posilách, Baník bude inkasovat peníze za přestup Yiry Sora ze Slavie do Genku. Nenaléhal jste na majitele, aby aspoň část těchto financí uvolnil?

Abych pravdu řekl, moc jsem o tom ani nepřemýšlel. Ani nevím, jaká finanční injekce do klubu přijde, ale na druhé straně já tvrdím, že mužstvo je vnitřně velice silné, ve svých řadách má kvalitní hráče. A teď se posílíme i mladým Šínem, který vypadá velice slušně. Uvidíme, jak na tom bude v herním zatížení. Pak tu máme hráče jako Miškovič, který nedostal prostor. V kádru je 27 hráčů, takže není důvod ho nafukovat. Musel by to být opravdu hráč do základní sestavy a ten, kterého bychom potřebovali.

S Matějem Šínem tedy počítáte napevno do kádru?

Určitě. Počítám s ním. Už před nemocí patřil k talentům, a já myslím, že je škoda, aby ti odchovanci Baníku, kterých je tu víc, nedostali prostor. Matěj má kvalitu, byl tu už v minulé sezoně, z nemoci se otřepal, přes zimní pauzu na sobě pracoval a není náhoda, že se vrátil v top kondiční formě. Při fyzických testech mě příjemně překvapil, protože patřil k nejlepším. Jsem rád, že je zdravý. Teď ještě zapracovat na fotbalovosti.

V tréninku je i Jaroslav Svozil, ale ten asi bude potřebovat víc času, že?

Vidíte sami, že ještě má individuální přístup a ani on sám se ještě u silových a odrazových věcí z té nohy necítí. Tam bude třeba ještě trocha trpělivosti.

Fotky zachycující atmosféru prvního letošního tréninku najdete zde.

Proč na prvním tréninku nebyli přítomni Srdjan Plavšič a Daniel Tetour?

Plavša se k nám připojí v úterý. Tety měl už v závěru podzimu problém s kolenem, tak jsme mu dávali větší pauzu a věřím, že před začátkem jara se do toho dostane zpátky.

Každopádně je to tak, že Plavšič v Baníku zůstává?

Moje informace je taková, že by měli zůstat, protože Slavia na něj neuplatnila opci k návratu zpátky.

Jak jste to přijal?

Jsem samozřejmě spokojený, protože od prvopočátku tady udělal velice dobrý dojem, je rozdílovým hráčem a já věřím, že tomu tak bude i nadále. Že se připraví a odehraje jaro minimálně tak, jako podzim.

A co Ladislav Almási, o jehož odchodu se také spekuluje?

Zase… Co mám informace, tak věřím, že zůstane. Zatím není k jeho odchodu nic konkrétního. Hlavní je, abychom ho dostali do pohody a tréninkového zatížení, protože laboroval, byl nemocný, deset dní bral antibiotika, tudíž proto se v závěru tréninku odpojil. Ale viděli jste, že jsme všichni zdraví, až na nějaké drobnosti. Jako třeba Kuzma (Kuzmanovič), který se také bude zapojovat. Věřím, že budeme do začátku ligy fit.

Vyjma Ladislava Takácse, viďte?

Tam to vypadá, že to bude dlouhodobějšího rázu, takže s ním na jarní část nepočítám.

V kádru je i brankář Jiří Letáček, byť se mohl vrátit do Pardubic…

To je spíše otázka na trenéra brankářů, ale nechtěli jsme do toho sahat. Teď máme čtyřku gólmanů k dispozici, ale tam nebyla slabina. Sice Lašty odchytal prakticky všechno, ale uvidíme, jak na tom bude.

Kromě odchodů hráčů se mohlo stát, že byste si musel hledat i nového asistenta. David Oulehla ale do Opavy nešel.

My o tom spolu komunikovali, David řekl, že kontakt proběhl, na druhé straně byl vnitřně rozhodnutý, že zůstane v Baníku. Za to jsem rád. Budeme spolu dál spolupracovat. Myslím, že za tu krátkou chvíli, kdy tu jsme, poznal naši filosofii a práci. Věřím, že se mu to pozdává, je s tím spokojený a budeme v tom pokračovat.

Příprava teprve startuje, ale do ligy zbývá pouze měsíc. Jak se s tím vyrovnáváte?

Myslím si, že to je alchymie pro všechny, protože tady snad ještě nebylo, že se hraje už 28. ledna. Uvidíme, až se vrátíme z Turecka, jaké tady bude počasí. Zatím je jaro, takže by se dalo hrát, ale myslím, že pro všechny je to alchymie. A každý se s tím potýká poprvé, tak jsem zvědavý, jak na tom budeme my i ostatní.

Fanoušci vás v lednu ani jednou neuvidí v Ostravě a okolí.

Protože my hned příští středu cestujeme do Turecka, po cestě odehrajeme zápas ve Skalici, pak se přesuneme do Břeclavi a následně na letiště do Vídně. Navíc první dvě utkání hrajeme na soupeřových hřištích, takže není proč hrát doma.

Je to nezvyk hrát první dva zápasy venku?

Je to tak, jak to je. Hlavně v nás dříme, že se spousta bodů poztrácela doma, to je velká škoda, takže je budeme muset vozit zvenku. Na to se připravíme, a věříme, že budeme nachystaní. Jak jsem někde četl, že jsme měli nejvíce volna – asi osmatřicet dní – tak já vím moc dobře, že jsme měli jen čtrnáct. Hráči jinak individuálně trénovali a pracovali. A co mám zpětnou vazbu od hráčů, či kondičních trenérů, tak splnili vše, co jsme si řekli.

Od 12. prosince hráči měli individuální přípravu…

Ano. Některé kluby stáhly hráče z dovolených, já osobně si myslím, že i oni si od sebe potřebují odpočinout. Ale v intenzitě jsme nepolevili. Hráči odběhali, co měli, a to nám ukázaly i ty testy, že jsme na tom slušně.

Takhle to ale v článku, který zmiňujete a vyšel v Deníku, bylo myšleno…

Ano. Tak to asi bylo i myšleno, byť je to trochu zavádějící, protože všichni mají strach, že nebudeme připraveni, ale já jsem přesvědčený, že po kondiční a fyzické stránce to bude dobré.

Jak zajímavé pro vás je, že jaro začnete ve Zlíně proti Pavlu Vrbovi, který sezonu v Baníku rozjel?

Je to fotbal. Nikdo asi nečekal, že Pavel Vrba zakotví ve Zlíně, ale rozlosování bylo dané. Možná pro Baník, hráče a jejich bývalého trenéra to je pikantní, ale pro mě ne. Já to beru jako normální ligový zápas. Uděláme vše pro to, abychom se na to nachystali a vyhráli jsme.

Na čelních pozicích s nevelkou ztrátou na čelo je ve třetí lize i béčko Baníku. Bude cílem postup do druhé nejvyšší soutěže?

Hodně o tom uvažujeme, bavíme se o tom, ale uvidíme. Rozlosování je dané, body tým nějaké poztrácel, ale úvod jara nám ukáže, jestli bude šance dostat se do druhé ligy. Určitě by to ale pro nás bylo velmi zajímavé.

Chcete to tlačit na sílu, nebo se na tento cíl zaměříte spíše v další sezoně?

Na sílu to nebudu hnát, záleží, jak béčko chytne úvod, kdy mají Kroměříž, Rosice, Hlučín. Tam se ukáže, jaký bude odstup, a když bude šance, tak proč se o to nepokusit?