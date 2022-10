„Byli jsme byli ve čtyřech pěti možnostech, které kdybychom proměnili, bylo by to jiné,“ věděl Pavel Hapal. „Zklamání z výsledku ale převládá,“ dodal třiapadesátiletý kouč při vědomí, že skóre ovlivnily i chyby v defenzivě.

Jak hodnotíte zápas?

Co na to říct? Ráz utkání dal úvod, kdy Plzeň měla velkou šanci, pak po naší chybě jsme inkasovali poprvé. A když se takový tým dostane do vedení, je to pro něj velká výhoda. Dostali jsme druhou branku, ale nevzdali jsme se, věděli jsme, že dáme-li kontaktní gól, jsme schopni s tím něco udělat. V prvním poločase jsme měli spoustu gólových příležitostí, bohužel jsme je neproměnili. Proto je výsledek takový. Ale od tohoto výkonu se můžeme odrazit. Když přijde i proměňování šancí, posuneme se jinam.

Za prvními dvěma inkasovanými brankami stál špatně vhozený aut a nedůraz před pokutovým územím. Vidíte to podobně?

Druhý gól jsem úplně neviděl, nevybavuji si ho. Vím jen, že tam šla přihrávka malým vápnem a zakončovali do prázdné brány. Ale u prvního jsme ten aut měli asi složit zpátky a obehrát to přes gólmana. Místo toho jsme to nahráli středem hřiště, Plzeň to rychle vystihla, byli bleskoví na míči… Naše chyba, ten gól jsme si dali prakticky sami. Soupeři jsme to nabídli.

Ukázala se síla a určitá pragmatičnost Plzně, která dokáže i z pár šancí ty potřebné góly dát?

To mužstvo je velice zkušené a kvalitní, takže koncovku zvládli velice dobře, my ne. Na druhé straně Plzeň i dobře bránila. To musím říct. To ji vždy zdobilo, že nedostávala mnoho gólů. Přesto jsme byli ve čtyřech pěti šancích, které kdybychom proměnili, bylo by to jiné.

Je to o štěstí?

Nemyslím si, že je to jen o štěstí. Chce to v těch situacích větší důraz, možná větší kvalitu provedení koncovky. Šance jsme měli a myslím, že se to opakuje. S Českými Budějovicemi bylo také hodně možností, zápas mohl skončit vítězstvím, ale nakonec nedopadl. Na tom musíme zapracovat. Výkon byl ale velice slušný, a utkání by slušelo více branek.

Co jste říkal na výkon plzeňského brankáře Jindřicha Staňka, který předvedl dva výborné zákroky?

Stabilně chytá velice dobře, je to reprezentační brankář, takže Plzni pomohl. Kdyby tam dnes nebyl, dopadlo by to třeba jinak.

Nelitujete, že jste v 71. minutě stáhl útočníka Ladislava Almásiho, u kterého by se dalo předpokládat, že v závěrečné honbě za vyrovnáním bude na hřišti?

My jsme chtěli, aby zůstal, ale viděli jsme, že mu docházely síly a chtěli jsme to oživit dalším útočníkem, tak jsme to změnili. Bohužel to nepomohlo, ale nemyslím si, že by to byla výraznější chyba. Dostal se do šancí, dal branku, ale chtěli jsme to oživit. Od toho ty útočníky tu máme.

Jak moc chyběl vykartovaný Filip Kaloč?

Já myslím, že Boulis (Boula) to zvládl. Samozřejmě byly tam i nějaké chyby, ale odehrál to dobře. Filip je velice dobrý hráč, proti Slovácku to ukázal, chyběl, ale určitě jsme tu kvůli toho neprohráli.

U týmy nejste ani dva týdny. Cítíte ale posun?

Cítím, protože ve druhém poločase jsme tempo ještě trochu stupňovali. Jsem rád, že se s tím hráči rvou, od tohoto výkonu se dá odrazit, protože nebyl špatný. Když tedy pominu chyby, které občas uděláme. Ty musíme eliminovat. A také koncovku. Jinak tento zápas vyzněl dobře.

Pomohlo vám i malé soustředění, kdy jste se po poháru ve Velvarech nevraceli domů, ale zůstali jste v Čechách?

Pomohlo. Kvalitně jsme potrénovali, i když někteří hráči měli trochu regenerační program. Hlavně jsme se více poznali, hodně jsme se bavili, komunikovali o tom, co a jak chceme změnit. Bylo to pro nás důležité.