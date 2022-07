Baník jde do další fáze přípravy, z kola musí pět jmen. Na koho kouč Vrba ukáže?

Jak to tedy s Davidem Lischkou a jeho zadním stehenním svalem vypadá? A byla by jeho ztráta velký problém?

Prvně musíme počkat na vyšetření. Já vám nebudu říkat, jaký to bude problém. Až budeme vědět víc, tak potom se o tom můžeme bavit. V této chvíli jde na vyšetření do nemocnice a uvidíme, jak to dopadne tam.

Ze samotného zápasu vás asi musí mrzet i chyby Filipa Kaloče, či Jiřího Letáčka, z nichž padly góly Žiliny, že?

Vždycky je to chybách. Některé byly z toho, že nás soupeř presoval vysoko a my byli v rozehrávce nepřesní. To nás potrestalo. Inkasovat gól přímo z rohu je také chyba, ale to ve fotbale bývá. Možná je lepší, že jsme to dostali teď. Doufám, že se z toho poučíme a příště se to nebude opakovat.

Laštůvka z Baníku slaví 40: Anglie mě bude štvát do konce života. Co nároďák?

Je vůbec něco, co vás potěšilo?

Já si myslím, že pomaličku a jistě se tady vytváří určitá skupina hráčů, kteří těch šancí dostali dost. Tím chci říct, že už bude vznikat kádr, který se bude pomalu zužovat a připravovat na soutěž. Nebude to už o dvaadvaceti lidech, které jsme teď točili. Tímto zápasem to končí, někteří budou mít prostoru méně a budeme to štelovat na ligu, která začíná za tři týdny.

Asi bude ale nutné zlepšit organizaci hry ve středu hřiště, kudy Žilina procházela poměrně snadně, co myslíte?

To beru trochu na sebe, protože jsme se zatím věnovali spíše kondici a věcem, které nebyly možná tolik o organizaci, nebo o taktice. Teď nastanou tři týdny, které budou spíše taktické, o nějakých prostorech a věcech, které se nám teď nedařily vykrývat. Na druhé straně, Žilina to hrála velmi dobře, byla to její generálka, ve středu pole měla pohyblivé hráče a my v některých situacích nestíhali hlavně rychlostně. Doufejme, že to byla jen únava. (usmívá se) Že to nebylo o tom, že bychom měli typologicky hráče, kteří nebudou stíhat. To by samozřejmě byl problém.

Marcel Lička o Česku: Tuzemská liga není meta, ale Baníku bych ne říct neuměl

Jak přistoupíte tedy k zápasu s Celticem?

Já ho tedy nestudoval, ale myslím, že to bude úplně jiný zápas, protože Celtic začíná až koncem srpna, začátkem září. Oni určitě budou také v nějaké přípravě, vystřídají třeba dvacet hráčů. Uvidíme. Pro nás to je hlavně zápas, který budeme hrát v domácím prostředí, přijde hodně lidí, takže to pro nás bude o tom, abychom fanoušky Baníku potěšili. Pokud bychom uhráli solidní výsledek, bylo by to pro nás dobře. Celtic je pro nás, co se týká přípravy v domácích podmínkách, vrcholem.

Skotská média vyšla dokonce s informací, že by Celtic rád útočníka Ladislava Almásiho. Vy o tom něco víte?

Já o tom nevím. Pokud nás sledovali kvůli přípravnému utkání a líbil se jim Almási, tak je vidět, že tomu dávají velkou pozornost. My se ale budeme soustředit na sebe a uvidíme, co se bude dít. Pokud Almási nabídku dostal, pan majitel řekne, že je to zajímavé, tak to budeme řešit. Já ale slyšel o spoustě nabídek klubů na řadu hráčů a málokdy se to dotahuje až do konce.

Glosa Davida Hekeleho: Baník a první neúspěch 3-5-2? Neleknout se a neustoupit!

Na závěr. Jaký to byl pro vás návrat do Havířova?

Ježíš, tak já hrával ještě tady dole, takže tu jsem se chodil jen občas na fotbal dívat. Areál je na tu soutěž mimořádný a chtělo by to možná postoupit výš. Jak znám havířovské fanoušky, ti by na fotbal chodili. Přeji Havířovu, aby se mu to podařilo a co nejdříve se pohybovali v profi soutěžích.