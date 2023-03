Do zápasu jsme vstoupili samozřejmě velice špatně, inkasovaný gól, o kterém mi snad někdo říkal, že byl vlastní. Nebo ho dával Černý… Nevím. Pro nás to byla další facka, ale na druhé straně jsme se z ní oklepali, vyrovnali z penalty a troufám si říct, že v té době jsme byli lepším mužstvem. Bohužel jsme to nedohráli do kvality, do koncovky. Možná jen jednu situaci, která ale byla stoprocentní. Druhý poločas už pak byl bojovný, nikdo nechtěl ztratit. Pardubice asi byly aktivnější v ofenzivě, nám se nepodařilo si už nic vypracovat. Snad jen když míč propadl malým vápnem. Ale mužstvo nějakým způsobem zareagovalo, zaslouží si pochvalu, vezeme bod, nicméně jsme nevstřelili vítěznou branku, kterou jsme chtěli. Proto cítím i trochu zklamání, ale asi zasloužený bod pro obě strany.

Proč jste ve druhé půli nepokračovali ve výkonu ze závěru prvního poločasu?

Byli jsme chyboví, soupeř naopak trochu pookřál a nám se nedařilo nic dohrát. Měli jsme hodně hloupých ztrát míče, což je pro nás nezvyklé, řekl bych. Z tohoto pohledu jsem nespokojený. To byl asi důvod. Jednu situaci jsme zakončili, myslím si, že některá střídání nám nevyšla, a pak se to už dohrálo. V závěru jsme ještě chtěli něco vymyslet, ale bylo pozdě.

Útočník Jiří Klíma do zápasu nezasáhl a ani se nerozcvičoval, ale byl uveden v zápise. Proč?

Byl zraněný. Včera po tréninku jsme mysleli, že se to přes noc zlepší, ale ráno jsme věděli, že není schopen nastoupit. V zápise jsme ho ale nechali, protože s námi odcestoval, ale do utkání zasáhnout nemohl.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v modrém) při utkání 22. kola FORTUNA:LIGY v Pardubicích.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Bylo v týdnu znát na týmu, že se nedaří a spadli jste to skupiny o záchranu? Jak se s ním pracovalo?

Samozřejmě to bylo znát, ale já viděl možná ještě větší nasazení v tréninkovém procesu. V tréninku to byl dobrý a kvalitní týden, nicméně hodnoceni jsme od zápasu a výsledku, takže nejsme spokojení, že se nepodařilo vyhrát. Ale víme, že jsme hráli proti soupeři, který má nějakou šňůru, a i když je předposlední, tak je kvalitní. Remíza je asi spravedlivá. Teď se musíme nachystat na další zápas, který bude těžký, protože hrajeme se Spartou. Na druhé straně nám možná bude sedět víc. Uvidíme.

Jaké bude jít po čtyřech utkáních bez výhry právě na Spartu?

Jak jsem řekl, bylo potřeba se od něčeho odrazit, domů vezeme bod, i když je to málo, ale věřím, že to pro nás bude povzbuzení, než naopak.

Co se stalo po konci utkání, kdy tam měl konflikt brankář Pardubic Florin Nita s fyzioterapeutem Radkem Havalou, který obdržel červenou kartu?

Abych pravdu řekl, viděl jsem, že Nita zdravil naše diváky, ale nevím, jakým stylem. To nemůžu říct. Náš člen realizačního týmu se asi proti tomu ohradil, a pak už tam byl chumel, a já už dál nepostřehl, co se dělo.

Ani Nita vám nic neprozradil, když jste se bavili?

Ne, jen jsme se pozdravili, protože jsem ho trénoval ve Spartě. Ptal jsem se ho, jaké budou jeho další kroky v kariéře. Říkal, že tu je do konce sezony a pak se uvidí.