„První poločas měl z naší strany parametry a můžeme litovat, že jsme nedokázali využít šance a zvýšit na 2:0 nebo 3:0. Ve druhém jsme bohužel nabídli šance soupeři. Zlomilo nás vyrovnání z penalty a Jurečka byl dnes rozdílovým hráčem,“ hodnotil Galásek.

Nový trenér Baníku? Hadamczik: Já dbal na vztah k regionu. Co další osobnosti?

Co se stalo po přestávce, že se obraz hry úplně otočil?

Dali jsme soupeři větší šanci, a jak jsem řekl, rozdílovým hráčem byl Venca Jurečka. Navíc – a to jsem také zmínil – vyrovnání z penalty nás určitě zlomilo, ale nemůžu tu situaci posoudit, ještě jsem ji neviděl. Poslední dobou jsou ale rozhodčí závislí víc na VARu, než na samotných znalostech pravidel, což mě mrzí. Na druhé straně když neumíme využít šance, aby bylo skóre dva tři nula, nemůžeme pak čekat, že na Slovácku uspějeme. K tomu se přidá i jedna školácká chyba, která zápas rozhodne.

A k tomu přišel faktor Jurečka…

Martin Svědík ho tam dal a on ukázal, že je rozdílový hráč. Když nehraje, Slovácko má problémy se prosadit střelecky. On se prosadil a my jedeme domů s prázdnou. Bez bodů. Škoda. Byla to poslední možnost v této sezoně na Slovácko zatlačit a snížit jeho náskok. Teď máme ještě tři zápasy, které budeme chtít odehrát se ctí. Uvidíme, jak dopadneme. Určitě budou hrát ti, kteří mají zájem, vynaloží energii v tréninku, tak i v předchozích utkáních, a podle toho se s realizačním týmem zařídíme.

OBRAZEM: Za Baníkem přicestovalo do Hradiště zhruba tři sta fanoušků, najděte se

Velký rozdíl mezi poločasy byl vidět především na hře zálohy, co říkáte?

Opakuje se to. Vývoj utkání byl pro nás příznivý, první poločas byl určitě pozitivní, ale jak se dostaneme pod tlak, nevyhrajeme souboje, nebo neudržíme míč na polovině soupeře, tak je těžké se Slováckem bojovat. Nebyl plán s ním bojovat přes osobní souboje, v nasazení nás ve druhém poločase převálcovali. Chceme zajišťovat, zdvojovat, ale už se nám to nedařilo, jako v prvním poločase. Přišly centry, v tom je Slovácko nebezpečné.

Čekal jste takový nástup Slovácka do druhé půle?

Bylo jasné, že v prvních patnácti minutách bude soupeř tlačit. Hraje doma, chce využít nějakou šanci, vyrovnat. Bohužel naše možnosti už nepřišly, protože jsme ten těsný náskok aspoň těch patnáct minut neudrželi. Zlom byl určitě penalta. Zda byla spravedlivá, nebo ne, ať posoudí jiní.

Naděje potopeny! Baník po hattricku Jurečky na Slovácku definitivně bez pohárů

Chtěl jste nasazením mladých do zálohy vzkázat něco zkušeným?

Oni vědí, že energie tam je. V minulých zápasech jsme s nimi byli spokojeni, takže nebyl důvod, abych o jejich nasazení teď pochyboval.