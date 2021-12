Velký obrat nedotažen! Almási nedal v závěru penaltu a Baník s mistrem remizoval

„Kdyby mi někdo řekl takový scénář před zápasem, nedalo by se tomu ani věřit,“ kroutil hlavou trenér Baníku Ondřej Smetana. „Slavia hrála v prvním poločase fantasticky. I když jsme na ni byli připravení, oni měli dobrý pohyb, byli rychlí, přesní, odehráli snad jeden z nejlepších poločasů, co jsem je viděl,“ uznal.

Připustil, že netrefil sestavu. „Měli jsme hodně kvalitních hráčů, ale ne tak soubojových, důrazných, rychlých, což jsme potřebovali změnit,“ vysvětlil tří střídání o přestávce s tím, že bylo nutné hrát přímočařeji.

„To se povedlo, navíc když jich bylo méně, v rozestavení 3-5-2 se nám lépe přehrávali. Vytěžíme z toho tři góly, penaltu a stejně nevyhrajeme,“ řekl zklamaně. „Před dvěma třemi měsíci bych řekl, že bod bereme, ale po zkušenostech se Spartou a Plzní bychom měli být chytřejší, zkušenější, zvládnout to. Zvlášť proti devíti lidem. Říct něco jiného, bylo by to alibistické,“ doplnil Smetana.

Na mysli měl i útočníka Ladislava Almásiho, který sice dva góly dal, pak ale fauloval Kačarabu, z čehož byl přímý kop a Holešovo srovnání, a v nastavení neproměnil pokutový kop. „Měl se zachovat takticky, chytře,“ věděl Smetana. „Měl zachytit jeho náběh, vystoupení, možná v nějaké euforii, že vedeme a už to nějak uhrajeme, zaspal,“ pokračoval kouč, podle něhož Almásiho neomlouvá ani jeho věk.

„Za ten půlrok se tu posunul, možná až nad očekávání, vše kolem něj se zrychlilo, ale tady se měl chovat mnohem zkušeněji, chytřeji a faul neudělat,“ zopakoval Ondřej Smetana.

Na hráčích také nechává volbu, zda jít, či nejít, na penaltu. „Z mé pozice u týmu, jako je Baník Ostrava a takovým osobnostem, není na místě do toho vstupovat. Laco je dnes slovenský reprezentant. Kdo jiný by na to měl jít?“ zeptal se novinářů.

„Carlos (De Azevedo) už na hřišti nebyl, mohl si věřit někdo jiný. Pro něj to byla taková zkušenost, že věřím, že příště se u penalt zachová jinak a zase ho to posune. Musel si to projít, prožít, holt jsme to odskákali my ztrátou dvou bodů. Drahá zkušenost pro nás i pro něj, ale třeba se nám to v průběhu sezony vrátí,“ zadoufal Smetana.

Baník tak během podzimních pěti utkání, z toho čtyř doma, proti elitním čtyřem celkům nejvyšší soutěže získal tři body. Doma remizoval se Spartou, Plzní i Slavií, prohrál se Slováckem, už v létě padl v Edenu. „Je to jednoduché. Jestli chceme porazit tyto velké týmy, tak nestačí jen ofenziva,“ mínil Smetana.

„Z tohoto vzorku zápasů vidíme, že se do šancí dostaneme, vytvoříme si je, góly umíme dát, ale musíme být důslednější v defenzivě. Velké zápasy se podle mě vyhrávají kvalitním nízkým blokem a obranou, že tým je kompaktní a drží soupeře na distanc. V tom se musíme zlepšit,“ měl jasno kouč.

„Povzbuzující pro nás je, že kromě zápasu na Slavii jsme ve všech těch velkých utkáních měli na výhru. Myslím si, že tým to cítí, má nějaké přirozené sebevědomí. Je škoda, že jsme se nepoučili z minulé sezony, protože teď by to byla sladká tečka i skvělá vizitka mužstva,“ zakončil Ondřej Smetana.