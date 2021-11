„Nemyslím si, že jsme v situaci, že bychom do něčeho museli šlapat. Odehrané zápasy jsou ukazatelem, že na tom nejsme fyzicky špatně, tým se někam dostal a posunul,“ dodal Smetana.

Začněme u nového filmu o Baníku Nejlepší u nás!!! Co na jeho finální podobu říkáte?

Líbil se mi. Musím říct, že jsem viděl už dřív nějaké ukázky, záběry, třeba na youtube, ale v kině je to úplně o něčem jiném. Já to možná tolik neocením, protože mě snímky ze zákulisí, šatny, nejsou tak vzácné. Divákovi ale ano, myslím si, že pro fanoušky, kteří mají rádi Baník a fotbal, to může být hodně zajímavé.

Říkal jste si o některých záběrech z šatny, že tam být nemusely, nebo i pro vás toho bylo akorát?

Některé věci tam být nemusely, těch sprostých slov bylo někdy až moc. (usmívá se) Kluci ale měli nějaký záměr, dějů a možností, jak by ten film mohl vypadat, je určitě spousta. Oni si vybrali tohle, za mně je to moc pěkně udělané a vystihuje to Baník tak, jak chtěli. Jsou tam fanoušci, atmosféra v šatně před zápasem, po zápase, majitel. Všechno. Já jsem jako divák spokojený.

A je něco, u čeho jste rád, že nakonec ve snímku nebylo?

Nic konkrétního si nevybavuji, ale určitě by se něco našlo. Právě jisté titulace, případně vulgární výrazy v kabině, bylo tam toho víc. Ve filmu toho ale bylo poskrovnu. Patřičné množství, řekl bych.

Máte nějakou perličku z natáčení?

To už si člověk ani nevybavuje, protože kluci byli za tu dobu s námi tak nějak sžití. Vše probíhalo plynule, a když se něco stalo, nebo nestalo, nikdo kameru neřešil. Nezabývali jsme se tím, že by to mohlo být ve filmu. V podstatě to bylo každému jedno.

Nyní jste po reprezentační přestávce, podařilo se ji využít?

Většina týmu měla o víkendu volno, samozřejmě vyplnili to nějakým tím během. Ve všech předcházejících přestávkách jsme pracovali, to tentokrát nebylo třeba v takovém množství, přesto si myslím, že jsme ji vyplnili kvalitně. Byl to určitě náročný týden, navíc někteří kluci šli hrát ještě i za béčko, takže ti jeli celou dobu. Splnilo to účel a pauzu jsme využili dobře.

Takže nebylo nutné do toho ještě šlápnout, vzhledem k tomu, že jste nehráli v Karviné a zápasů nebylo tolik, jako v dřívějším období?

Nemyslím si, že jsme v situaci, že bychom do něčeho museli šlapat. Odehrané zápasy jsou ukazatelem, že na tom nejsme fyzicky špatně, tým se někam dostal a posunul. Nebylo možné třetí reprezentační pauzu za sebou kluky honit a drtit. To jsme už splnili v těch minulých. Navíc celkově trénujeme dost, bylo důležité tedy i změnit tentokrát přístup k té přestávce a připravit se na závěr roku. Věřím, že jsme na tom dobře a nemám o nás obavy.

V sobotu začínáte doma s Plzní sérii tří utkání během sedmi dní. Posléze jedete k dohrávce do Karviné a pak do Zlína. S čím budete z těchto duelů spokojeni?

Samozřejmě s plným počtem, to by si přál každý trenér mít na konci sezony devadesát bodů. Jak říkal trenér Škorpil, už v prvním kole se to ale často podělá. (zasměje se) Myslím si, že nás čekají tři náročná a zajímavá utkání, povinnost a naše vnitřní nastavení nám ale velí uspět na maximum. Tak ale do zápasů chodíme pořád, na tom se nic nemění.

Cítíte, že po minulém období, kdy jste ve třech utkáních získali jen dva body, je třeba teď zase zabrat, protože vedoucí čtveřice se vám vzdálila?

Samozřejmě to vnímáme, že naše postavení by mohlo být i lepší. Předchozí zápasy jsme si rozebrali, víme, proč jsme v nich neuspěli. Teď se z toho musíme poučit, navázat na to, co se nám podařilo v úvodu sezony, pak nás to v zápasech se Slováckem nebo Spartou opustilo. Uvidíme.

Co čekáte od Plzně, které bude chybět několik hráčů?

Kvalitu. Dvě jejich křídla hrají za nároďák, k tomu Beauguel vepředu je velkou ofenzivní silou. Ano, mají disciplinární výpadky, ale díky tomu je jejich sestavě hůř čitelná, nicméně kádr mají široký a v ofenzivě mají velkou kvalitu. Pod trenérem Bílkem změnili způsob hry, jsou kompaktnější, špatně se proti nim hraje a ne náhodou byli dlouho první. Těžký protivník, ale věříme, že navážeme na zápas se Spartou a budeme tentokrát lepší.

Možná nastoupíte naposledy před solidní návštěvou vzhledem k epidemické situaci a opatřením vlády…

Já se k této záležitosti nechci moc vyjadřovat, nemám o tom takový přehled a znalosti. Nicméně pokud by to zasáhlo návštěvnost, byla by to škoda. Všichni jsme viděli, že když přijde patnáct tisíc lidí, jaký je to fotbal. Zvlášť když k tomu přispěje i soupeř, který chce hrát. Doufám, že i teď budeme mít velkou podporu, že lidi ta situace neotráví a pomohou nám.

Mezi zraněnými je brankář Jan Laštůvka, otazník byl proti Hradci i nad Viktorem Budinským. Tady je ta otázka už asi stabilizovaná, že?

Lašty už pomalu trénuje, ve středu se z reprezentace vrátil Laco Almási, včera i Kali (Kaloč), takže tým máme prakticky kompletní. Po konci podzimu béčka se k nám připojil i Péťa Jaroň, abychom ho měli a viděli u nás, mohli jsme s ním pracovat. Ani nám se nevyhýbají rýmy a nachlazení, ale to není nic neobvyklého.