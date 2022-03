Baník hnalo šest tisíc fanoušků. Specifické, přiznal Kozel. Podpořili i Ukrajinu

Ten tlak ale pokračoval i ve druhém poločase. Proč?

Řekli jsme si, že je lépe budeme napadat, protože rozestavením nás soupeř překvapil. Bohužel to úplně nefungovalo. Měli jsme je dostupovat a napadat lépe, tak jako nám to šlo v minulém utkání. Dneska jsme nereagovali dobře a odražených míčů jsme neměli tolik, jako v předchozích zápasech. Od toho se odvíjela hra. Myslím si, že i když jsme nevytěžili z prvního poločasu víc, měli jsme závěr dohrát s nulou. Prostě u gólu jsme neměli hráče pustit od lajny do středu a i centr si pohlídat. Věřím, že v těch posledních deseti minutách bychom to už dotáhli. Liberec je kvalitní tým, ale je škoda, že jsme to nedotáhli k vítězství.

Čím si ale vysvětlujete, že jste byli ve druhém poločase pasivní a jen čekali, co Liberec udělá?

Jak jsem řekl, nefungovalo nám napadání. Blbě jsme se posouvali a často jsme se nechali zatlačit. Byla tam i spousta situací, kdy Laco (Almási) spíše spadl, než aby zavřel jejich stopera. I ve středu jsme to párkrát vypustili. Blbě jsme bránili, to byla asi příčina, potom i na míči z toho pramenila zbrklost. Chyběl nám větší klid. Až po vyrovnání jsme byli schopni do toho šlápnout a soupeře zatlačit. Je to škoda.

Asi vám nepomohl ani odchod Filipa Kaloče. To bylo z důvodu zranění?

Ano, řekl si o střídání. Začal cítit drobné zranění z týdne, nechtěli jsme to riskovat, ale bude v pořádku.

A jak jste spokojeni s výkonem Dominika Janoška, který poprvé nastoupil v základní sestavě?

Hrál po dlouhé době. V Plzni nastoupil na pár poločasů v přípravě a za béčko, my jsme ho tam dneska potřebovali dostat a myslím, že v první půli splnil svou úlohu skoro do puntíku. Ukázal, proč je tady a co by se s ním dalo dělat. Byla cítit jeho síla a klid s míčem. Ve druhém poločase už ale nebyl vidět do defenzivy ani ofenzivy. Jeho výkon by se ovšem měl zlepšovat.

Příští týden hrajete na Slovácku, půjde o přímý souboj o čtvrté místo. V Ostravě jste hodnotil, že jste byli lepší, tak jak vnímáte soupeře nyní?

Jako velmi kvalitního, na jaře se rozjíždí trochu pomaleji, ale všichni tušíme, že se rozjedou. Nevím, jestli jsem vyloženě na podzim řekl, že jsme byli lepší, ale určitě jsme měli na vítězství. Zápas se lámal ve druhé polovině šancemi, které jsme neproměnili a oni ze standardky skórovali. Hráli jsme dobrý, vyrovnaný zápas s kvalitním soupeřem, a to stejné očekáváme i za týden na Slovácku. Pojedeme tam s veškerou pokorou, ale i s jasným cílem.

Na začátku jara jste je přeskočili i v tabulce…

Těch zápasů je do konce ještě dost, takže se stavět do toho, že máme výhodu… Možná je výhoda spíše někoho dohánět. My to neřešíme. Jsme nastaveni, že jdeme zápas od zápasu, každý, který je před námi, je ten nejdůležitější. Jinak to ani brát nemůžeme. Jestli máme náskok, je nyní nepodstatné. Navíc jedeme na Slovácko.

Ale venku se vám poslední dobou daří víc, než doma, kde teď spíše ztrácíte, co myslíte?

Objektivních příčin je asi víc, ale tady bych to asi nechtěl rozebírat. Myslím si, že nám chybí klid, dohrát s ním ty situace hlavně ve finální třetině hřiště. Věřím, že to zlomíme, protože to v sezoně může postihnout každý mančaft. Jsme v situaci, ve které jsme před sezonou chtěli být, vážíme si toho a pracujeme na tom, aby se to zlepšovalo. Nechtěl bych tu po dvou třech zápasech dělat soudy. Sezona je náročná, v lize se každý připraví na každého a kohokoliv je těžké porazit. To vidíme víkend co víkend.