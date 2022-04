„Do zápasu jsme nevstoupili dobře, ani ho dobře neodehráli. To je třeba říct a nelhat si. Je vidět, že nejsme v pohodě, chyběl nám klid, lehkost, pohyb. A když jsme si v závěru vytvořili tlak, nebo jsme měli šanci Buchtiče v první půli, bylo to málo, abychom to proti organizovanému a kompaktnímu Hradci zvládli. Právem jsou šestí. Do ideálu to mělo z naší strany daleko,“ hodnotil Smetana.

Navíc má starosti se stopery. V Plzni kvůli kartám bude chybět David Lischka, koleno si pak zranil Jaroslav Svozil. „Nechci malovat čerty na zeď, ale nevypadá to dobře,“ řekl Ondřej Smetana.

Podpora i pískot. Na Baník proti Hradci přišlo pět tisíc fanoušků, najdete se?

Mluvíte o tom, že nejste v pohodě. Proč?

Samozřejmě nějaké objektivní příčiny to má, to my si musíme vyříkat dole. Po tomto zápase si to určitě řekneme, ale jako první to uslyší hráči. Bohužel nás to postihlo v nejhorší chvíli v této sezoně. Musíme se z toho vyhrabat prací, chtíčem, abychom se vrátili k výkonům a výsledkům, kde jsme byli předtím. Jednoduché.

S Hradcem jste hráli potřetí v sezoně, ale ani jednou jste nebyli lepší. Čím to je?

Jo, čím to je… Je to námi i Hradcem, který nám s tou trojkou dělá problémy. Speciálně jejich hra. Nechci říct, že nám Hradec nesedí, i když nebudeme si lhát, chtěli a měli jsme z těch zápasů vytěžit víc, ale nezvládli jsme to. Dál bych to nerozebíral.

Ztráta narůstá! Baník jen remizoval, na výhru čeká pět zápasů a přišel o stopera

Jak to vypadá s Jaroslavem Svozilem?

Je to samozřejmě koleno. Nechci předbíhat, něco přivolávat, nebo malovat čerty na zeď, ale nevypadá to dobře. Počkáme na vyšetření v týdnu, nebo až splaskne otok a uvidíme. Ode mně neuslyšíte žádnou verzi.

Situaci ale předcházel jasný ofsajd, akce se ovšem dohrávala. Zbytečně. Nakonec se u toho zranil hráč. Co tomu říkáte?

To se bavíme zbytečně. Jsou taková pravidla, která já neurčuji, tudíž nevím, co vám mám na to říct. Nezlobte se, ale vy se mě ptáte na něco, na co se ptá každý fanoušek skoro v každém zápase. A ještě jim nebylo odpovězeno. Nebo samozřejmě bylo, protože taková jsou pravidla. Stejně se každý diví. Myslím, že je zbytečné se o tom bavit. Já proti tomu nic neudělám.

David Lischka je navíc vykartovaný, Jakub Pokorný nemocný. Jak to budete pro zápas v Plzni skládat?

Uvidíme. Karty určitě neodkryjeme, ale je otázkou, co Pokorný, protože má antibiotika. Nějak si budeme muset poradit a složit to.

Rezerva Baníku urvala tři body v Blansku, o oba góly se postaral Smékal

Ladislav Takács nastoupil v neděli poprvé za béčko a zrovna na stoperu. Mohla by to být varianta pro tento post, nebo byste ho radši ve středu zálohy?

My s ním počítáme na obě pozice, ale teď to byl pro něj po dlouhé době první zápas a přiznám se, že jsme ho nechtěli hned hodit do zálohy. Lehčí pro něj byla určitě pozice stopera. Proto tam hrál.

Je to reálná varianta i pro zápas v Plzni?

Hráli také dnes, ještě nemám zprávu, jak ten zápas i on sám vypadal. Máme týden, uvidíme, jak na tom bude a jak se bude cítit. Samozřejmě varianta to je.

Mezi zraněnými byl uveden Ubong Ekpai. Co mu je?

Má zranění na chodidle.

Lukeš: Sparta byla lepší, ale Baník měl kopat penaltu. Lašty příště zase podrží

Ztrácíte už osm bodů na čtvrté Slovácko, máte i horší vzájemný zápas. Míníte to ještě zvednout, nebo už přemýšlíte nad tím, že byste zařadil mladíky? Třeba Daniel Smékal dává v béčku góly. Máte tuhle myšlenku?

Samozřejmě je tu bodový rozdíl. I po tom, jak jsme zvládli zápas na Slovácku, kdy jsme se s nimi drželi. Další průběh už nejde podle očekávání a toho, jak jsme to chtěli. To je jasné. Pořád je ale spousta zápasů do konce a naší jedinou povinností je udělat maximum, ať Slovácko ještě přeskočíme. Ať bude šance jakákoliv. Tato otázka na mladší hráče, kteří výkony s námi v tréninku i v béčku předvádí, je správná. Určitě si prostor zaslouží. Víme o tom. V první řadě ale máme nějaký cíl a nikdo z nás nehází flintu do žita.

Proti začátku jara se vytratil i mladý Matěj Šín. Proč?

Uzdravil se Lukáš Budinský, Tety (Tetour), takže i do tréninku to byl přetlak středových hráčů. K áčku se připojil z nějakých důvodů. Ať už své kvality, nebo svého vzestupu. Pak ale nastal čas – a tak to bylo i plánováno – že se do béčka vrátí a bude v režimu s nimi. Prostor ale v budoucnu určitě dostane.