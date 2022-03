Baník ke čtyřce nevykročil. Na Slovácku bez gólů a pro derby přišel o dvě opory

Jak tedy uplynulých 90 minut ze svého pohledu hodnotíte?

Myslím si, že jsme do zápasu nevstoupili špatně, byť mělo Slovácko v úvodu mírný tlak. Po deseti patnácti minutách jsme hru vyrovnali, dobře jsme kombinovali a dostávali se do situací ve finální třetině hřiště. Škoda, že jsme tam některé akce nedotáhli lépe, třeba Ubong Ekpai. Celkově jsme ve finální třetině byli pomalejší, možná nám chyběla větší přímočarost a tlak. Ale zejména v prvním poločase to byl taktický zápas, se spoustou soubojů, důrazný. Po přestávce to bylo víc otevřené, nahoru-dolů.

Zejména po křídlech bylo Slovácko nebezpečné, přehrávalo vás, nemyslíte?

Hra Slovácka je založena na krajích, v tom mají sílu, protože tam chodí střední záložníci a soupeře přečíslují. Je to jejich silná stránka, připravovali jsme se na to, stejně jako na další, a snažili jsme se je eliminovat. Nula z tohoto hřiště je cenná a bereme ji.

Velká síla jsou i vysocí útočníci Jurečka a Cicilia, které stopeři uskákali…

Samozřejmě. Jak jsem odpověděl, nula z tohoto hřiště se počítá. Byla to ale práce celého týmu. Už od ofenzivní čtyřky, která napadala, už jsem řekl, že první poločas byl hodně o taktice. Dobře jsme pracovali nahoře, proto jsme šli v tomto složení. I křídla, nebo střeďáci, se naběhali s jejich krajními obránci, kteří vystupují hodně nahoru. K tomu tedy i náběhy, nebo centry na zadní tyč na Jurečku a Ciciliu, to jsme si také museli pohlídat. Myslím, že jsme to zvládli.

Pozvednout hru vám pomohla střídání a nasazení Almásiho s Janoškem, co říkáte?

Jistě. I Faltič (Falta) a Tety (Tetour). Myslím, že jsme pak v některých pasážích byli silnější s míčem, vyjížděli jsme z toho, ale chyběla nám přímočarost, tahovost na krajích a v přechodu. Do obrany jsme se dostali, ale už ne k nebezpečnému centru. Jen ten roh v závěru. Škoda některých situací, nebo že jsme nedotáhli víc přechodů. Přišli čerství a kvalitní hráči, ale to bych se dostal k první odpovědi. Bylo to dneska náročné.

Nejste zklamaný, že jste nevytvořili větší množství šancí, nevystřelili vícekrát na branku soupeře?

Chtěli jsme tu mít více šancí, více střel a přiznám se, že jsme tu jeli i s plánem postupně v utkání přidávat a vyhrát. Ale k tomu nám něco chybělo, to víme, a jak jsem už řekl – možná to zní skromně, nebo nenáročně – uvědomujeme si, kde jsme hráli a jak tady dopadli jiní soupeři. Možná se ten bod bude v konečném součtu počítat jako cenný. Jsme na tom stejně a musíme v dalším zápase na to navázat výhrou.

Proti Karviné vám budou chybět obránce Gigli Ndefe a záložník Filip Kaloč. Jak velký je to problém?

(pokrčí rameny) Máme 21, nebo 22 hráčů a musíme si poradit. Na to nemůžu odpovědět jinak.

Jak tedy aktuálně vidíte souboj o čtvrté místo, případně pomýšlíte na třetí Spartu?

Já na tuhle otázku odpovídám celou sezonu, že pro nás je nejdůležitější další zápas, kterých celkově ještě zbývá hodně. Ve hře je strašně moc bodů, takže si nemyslím, že ať by dopadl ten dnešní jakkoliv – pro nás či soupeře – že o něčem rozhodl. Určitě bychom tu neseděli a neříkali, že je hotovo. Myslím si, že to bude vyrovnaný boj do konce sezony.

Máte horší bilanci vzájemných zápasů se Slováckem. Trápí vás to?

Tak jestli trápí… Myslím si, že nás trápí spousta jiných věcí, než tohle. (usmívá se) Tohle neovlivníme. Musíme udělat maximum, abychom byli v situaci, že nás to trápit nebude.