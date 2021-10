Je to už přes třináct let, psal se únor 2008, když si fotbalový útočník Ondřej Smetana připsal ligovou premiéru. Pětadvacetiletý mladík nastoupil za Slovan Liberec proti Baníku Ostrava. V nedělním utkání 10. kola FORTUNA:LIGY se duel zopakuje, stejně jako letos na jaře bude ale Smetana stát jako trenér na straně Baníku.

„Zápas i ten moment si pamatuju,“ přikyvuje při povídání pro Deník. „Jen kousek mi chyběl, abych Vaška dloubl. Místo toho jsem to nastřelil do něj. Škoda. Mohla to být premiéra okořeněná gólem a výhrou. Takhle to byla remíza,“ vzpomíná si Smetana, který do klání naskočil v 58. minutě místo Litevce Radzinevičiuse.

Nikdy prý neřešil, že by pro něj jako odchovance Vítkovic byl souboj s Baníkem prestižnější, než jiné. „Kluky z Ostravy jsem znal, stejně jako prostředí, ale dojmy jsem měl z toho jiné. Už si to ale moc nevybavuju, přece jen je to pár let,“ usmívá se.

„A já navíc historii moc neprožívám, neřeším, ani kariéru zpětně moc nehodnotím. Zvlášť když současnost je tak intenzivní, že člověk ani nemá moc čas,“ podotýká vzápětí Ondřej Smetana.

PŘÍCHOD Z DRUHÉ LIGY

Dvoumetrový útočník přišel do Slovanu v lednu 2008 z druholigového Fulneku. Vmžiku se ocitl v šatně, kde byly persony jako Petr Papoušek, Miroslav Holeňák, Jan Polák, Tomáš Janů, či Jan Nezmar. „Zájem byl ještě i z jiného klubu. Liberec měl sice slabší půlrok, ale pořád to byla značka a špičkový český klub. Proto se mi tam jít chtělo,“ vybavuje si.

„Byla ale trochu daň, že jsem šel do velkého klubu z nižší soutěže. Kdybych byl v menším, ale ligovém, byl ohranější, bylo by to zase jiné, protože ty zkušenosti by mi určitě prospěly. Ale beru to tak, jak to je, možná i proto se ta kariéra pak odvíjela tak, jak se odvíjela a já mohl poznat i jiné země. Jako neznámý jsem se tam ukázal. A asi to tak mělo být,“ říká smířeně Smetana.

Kmenovým hráčem Liberce byl pak tři a půl roku, než zamířil do belgického St. Truidenu. V mezičase však hostoval ve Slovácku, či slovenské Senici. Slovan ale považuje za klíčovou štaci. „Asi tu nejdůležitější,“ zdůrazňuje.

„Jak říkám, přišel jsem z druhé ligy, bez zkušeností, představ a všeho, takže to byla obrovská škola, poznávání, seznámení se s nejvyšší úrovni. Určitě mi to dalo hodně, protože dostat se do ligy byl vždy sen, cíl a tehdy se mi to podařilo. Navíc tam byla spousta výborných hráčů, kádr byl velmi solidní, uhráli jsme třetí místo, finále poháru, takže na to vzpomínám rád. Dnes to beru jako úspěch, byť jsem toho tolik neodehrál,“ přiznává Ondřej Smetana.

PLNĚ SOUSTŘEDĚN NA ZÁPAS

Celkem v české lize absolvoval 52 zápasů, jen deset nebylo v dresu Slovanu. Zmíněné finále poháru, nebo domácí vítězství nad Spartou mu utkvěla v paměti dodnes. „A také parta. Spousta starších hráčů v čele s Nezmarem, k nim i mladí, kteří pak udělali velkou kariéru – Bořek Dočkal, nebo Theo Gebre Selassie. Pak Jirka Bílek, nebo Zdeněk Zlámal. Ti byli zase věkově kolem mě. Krásný stadion, zázemí, super lidi i okolo týmu,“ vypočítává.

Když se letos na jaře U Nisy objevil s Baníkem poprvé, řadu známých tváří potkal znovu. „Míra Holeňák jako jeden z trenérů, zůstali tam právě i kluci jako kustodi, maséři, doktoři, nebo trávníkáři. Bylo příjemné se s nimi vidět,“ potvrzuje.

„Ale musím přiznat, že touha po úspěchu, příprava a vše okolo zápasu byla větší, než to si to tam obejít a vzpomínat. Co bylo, to člověk vypouštěl, protože soustředění bylo už jen na zápas. Pozadí pak už člověk neřeší. Možná až po zápase, nebo při odjezdu, to si vzpomene. Jinak ale ne. Už je to dávno,“ uzavírá Ondřej Smetana.