Bylo jasné, že představy mladého kouče a jeho svěřenců byly jiné, než jak vypadala realita na hřišti. „Přijeli jsme s plánem být kompaktní, aktivní, podat běžecký výkon, být důrazní, odvážní směrem dopředu, ale nepodařilo se. Slavia nás předčila úplně ve všem, ve všech parametrech a aspektech hry. Byla mnohem, mnohem lepší a zaslouženě vyhrála,“ uznal Smetana.

„Musíme být k sobě upřímní a říct si pravdu. Tenhle zápas ukázal, že na Slavii nemáme. Ještě. Slavia je za mě evropský tým, byla na nás dobře nachystaná a zvládla to svou kvalitou. Ale hráčům jsem v kabině řekl, že jdeme dál pracovat a chceme takový tým dotahovat,“ dodal.

Slezané přitom půl hodiny odolávali s čistým kontem. Pak si ale nechali vstřelit branku ze standardní situace. „Polemizovat o tom, jestli jsme měli vydržet poločas bez gólu, neinkasovat takto, je úplně zbytečné. V prvním poločase, a de facto ani ve druhém, jsme soupeře pořádně neohrozili,“ hodnotil Smetana.

REZERVY MÁME

Pryč tak bylo brzy sebevědomí nasbírané v předchozích kláních ročníku. „Je to jasný signál k tomu, že musíme dál pracovat, zlepšovat se a posouvat. Dnes jsme propadli úplně všichni. Je to jasně nastavené zrcadlo a výzva i motivace do dalších zápasů, protože rezervy máme,“ připustil trenér.

Kvůli poraněnému koleni nedohrál křídelník Roman Potočný, nemělo by se však jednat o nic vážného. Viditelně chyběl ve středu zálohy i Daniel Tetour, který se zranil na předzápasovém tréninku.

„Už v Jablonci se ukázalo, jak nám chybí, když nehraje. Má střeleckou formu a své místo v sestavě. Ale máme dostatek hráčů, kteří ho musí zastoupit, musíme se obejít i bez něj. Nicméně proti takovému soupeři by nám scházel každý kvalitní hráč ze základní sestavy,“ mínil Smetana.

MOTIVACE A CHUŤ

Povahu Tetourova zranění prozradit z taktických důvodů nechtěl. „Věřím ale, že bude brzy fit a pro dva zápasy, které nás čekají ještě před reprezentační pauzou, bude v pořádku,“ vyhlížel Smetana středeční duel 2. kola MOL Cupu v Hlučíně a sobotní ligovou bitvu doma s Mladou Boleslaví.

„Přišli jsme o tři body, ale nesmí to s námi zamávat, nebo nás to zlomit. Není důvod. K čemu ale důvod je, je poučení se. To je jednoznačné,“ přemýšlel Smetana.

„Nikdo neřekl, že věšíme hlavu a vše házíme do koše. Naopak. Měla by to pro nás být motivace a chuť se zlepšit. Věřit směru, kterým jdeme. Je to o práci a na tom se nic nemění,“ zakončil ostravský kouč.