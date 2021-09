Sám přiznal, že před duelem na severu Čech měl obrovskou touhu vyhrát. Možná až moc velkou. „Celý ten týden byl takový nervózní, možná i z očekávání, jak na tom budeme po reprezentační pauze. Možná i můj chtíč vyhrát a uspět hrál roli. Asi ten tlak pak přenáším na hráče,“ přiznal novinářům, přičemž věděl, že první poločas nebyl zdaleka ideální.

„Nebo způsob hry a taktika, kterou jsme chtěli praktikovat, nám neseděly. To si musíme rozebrat a poučit se z toho,“ připustil Smetana s tím, že z toho pak asi vyplývaly ztráty.

Z většiny pak nevynucené. „Ať už to byl Gigli (Ndefe), Carlos (de Azevedo). Nebyli jsme pod tlakem, přesto jsme lehce odevzdávali míče soupeři a pak nás to stojí síly ho získat zpět,“ pokračoval kouč, který v poločase místo De Azeveda poslal na hřiště rychlíka Yiru Sora. „To je komplexnější věc. Věc výkonu, taktiky, přístupu, práce. Nechci to moc rozebírat na tiskovce,“ uvedl Smetana.

Co si Baník vytvořil, bylo převážně po zisku míče. „Když jsme byli přímočařejší, využívali jsme prostoru v obraně Teplic. Naopak v postupném jsme byli nepřesní, ale to bylo i kvalitou bloku soupeře. Jak dostupují, pracují a jsou silní v osobních soubojích. Pak se těžko hraje, což jsem u jeho předchozích zápasů registroval. Třeba Jablonec tu díky tomu prohrál, z toho jsme vycházeli,“ podotkl Ondřej Smetana.

ŠTĚSTÍ, SMŮLA A NÁHODA NEEXISTUJÍ

Z úst novinářů pochopitelně padla i otázka na vítěznou branku, kterou si po centru Nemanji Kuzmanoviče vstřelil do vlastní sítě teplický obránce Ondřej Mazuch. Štěstí? Smetana si to nemyslí. „Jednou jsem někde četl, nebo mi to někdo řekl, že štěstí, smůla a náhoda neexistují. Že je to dokázáno,“ usmál se bývalý útočník.

„Úplně bych neřekl, že když si vytvoříme tlak, dostaneme se do šancí, tak díky štěstí. Nechci rozebírat, kolik měly Teplice gólových možností, nevím. Myslím si, že když dáme gól, není to vždy o štěstí. Nebo o náhodě. Je to vytvořené tlakem a nasazením,“ poznamenal trenér Baníku. „Když naopak prohrajeme, nedáme gól, a soupeř ano střelou z třiceti metrů do šibenice, tak to také není štěstí. Je to prostě kvalita a umění daného hráče,“ pokračoval Ondřej Smetana.

Uvědomuje si ale, že po páté výhře v ročníku se o Slezanech nahlas mluví jako o aspirantu na pohárové příčky. „Všichni kolem Baníku – my trenéři, hráči, vedení – si musíme zvyknout, že ambice tu vždy budou. A poháry se budou skloňovat. Musíme se s tím naučit žít,“ přitakal. „Na druhé straně před námi je spousta práce, hodně času, kdy se můžeme zlepšovat. Jak jsem řekl před sezonou na tiskovce, jdeme zápas od zápasu. Každý takový nám ukazuje, že se musíme zlepšovat, pracovat a poháry, nebo postavení v tabulce vůbec neřešíme,“ vyloučil Smetana.

Už v pátek pocestuje Baník na hřiště ve formě hrající Sigmy Olomouc. „Ukazuje kvalitu. Změnila hru, boduje, dávají hodně gólů, takže opět tvrdá práce. Navíc pak je doma Bohemka a poté jedeme do Liberce, který hraje o všechno. Těžké zápasy. O to víc jsme v Teplicích chtěli vyhrát,“ vypíchl Smetana.

„Kluci to zlomili pracovitostí, taktikou, připraveností a to je možná síla týmu. Že se po prvním gólu nezlomil, naopak reagoval rychle. A to věřím, že není náhoda. Na to se dá navázat a dál s tím pracovat. Určitě ale nechceme spoléhat na to, že skóre obrátíme, protože vždycky to nevyjde,“ uzavřel uvědoměle Ondřej Smetana.