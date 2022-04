Další nezdar proti jednomu z elitních celků FORTUNA:LIGY si kouč Slezanů vysvětloval jednoduše. „Měli jsme přežít standardní situace, přidat druhý gól, pak bychom zápas zvládli. Měli jsme být kompaktnější v defenzivě, Spartu znejistět, dostat vedení do druhého poločasu, kdy bychom my měli prostor pro rychlé protiútoky. Nebo bychom zase udeřili ze standardky,“ říkal.

A slovem „tlak“ naznačil i něco jiného. „Nebyl vyvinut jen hráči Sparty,“ naznačil Ondřej Smetana, že se mu některé výroky sudích nemusely líbit.

OBRAZEM: Spasíme vás všecky. Baníkovci vzpomenuli na Spartě Hrušínského

Jak tedy hodnotíte vystoupení svého týmu na Spartě?

Do zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně a zodpovědně zejména do defenzivy, protože jsme očekávali tlak. Chtěli jsme být kompaktní, důslední, chodit do rychlých protiútoků, případně čekat na standardní situace. To se vyplatilo, ale pak jsme se bohužel dostali pod tlak, zejména sami, nikoli jen hráči Sparty. Měli jsme však odolat, vydržet ve vedení déle, ty standardní situace jsme měli zvládnout, přežít minimálně do poločasu. Pak to byl jiný zápas. Sparta změnila hru, chtěla vycházet z protiútoků, což pro nás bylo zrádnější. Museli jsme být opatrnější, abychom nedostali třetí gól. Bohužel jsme se už do velkých šancí sami nedostali.

Po vstřelené brance byly před Janem Laštůvkou chaotické situace. Nebyla škoda, že po vstřelené brance jste nevydrželi déle ve vedení?

Způsobili jsme si to sami. A nejen sami. Mohl za to i výkon a tlak Sparty. Asi takhle.

Čekání pokračuje, čtyřka je dál! Baník na Letné vedl, Sparta trestala chyby

Jak moc jste se zaměřovali na obranné i útočné standardky, které nakonec rozhodly?

Sami jsme skórovali, samozřejmě inkasovat ze standardní situace je… Nejde uhlídat všechno, i když jsme věděli, že nás Sparta svou kvalitou i domácím prostředím dostane pod tlak. Nevymanili jsme se z něj. Myslím si ale, že k těm rohům nemělo dojít, měli jsme to uhrát, podržet míč, ale zatlačili na nás a vytěžili z toho maximum. Byly tam i sporné situace, možná faul na některé naše hráče, ale to se mi těžko hodnotí. Nechci to hodnotit, nemám to ve zvyku ani v tomto prostředí. Tlak na nás byl a nebyl vyvinut jen hráči Sparty. Bohužel jsme se z toho nevymanili.

Asi jste si představovali, že i ve hře budete nebezpečnější, že?

Presinkově je Sparta letos jeden z nejlepších týmů. Vytvářela na nás okamžitě tlak, dostupovala nás, v tomto prostředí jsme v mezihře měli být lepší ve druhém poločase. My si ale brali poučení ze zápasů, kdy tady jiné týmy neuspěly, a to se dařilo. Chodili jsme do rychlých protiútoků, chtěli jsme být nebezpeční po centrech, standardních situacích, a tato strategie se nám vyplácela. Bohužel jsme nepřidali další gól. Tutovka Laca byla tak velká, že jsme z toho mohli vytěžit víc. Rozhodně jsme nečekali, že přijedeme na Spartu, a přehrajeme ji, nebo překombinujeme. Z toho zklamaný nejsem.

Sparta měla ve druhé půli řadu šancí. Je nakonec výsledek 1:2 pro vás ještě milosrdný?

(pokrčí rameny) Z vašeho pohledu se to dá takhle říct.

Pekelný vlak na Spartu dojel do Prahy: Baník! znělo sborově hlavním nádražím

Střídal jste poprvé až v 70. minutě. Nezvažovali jste výměnu dřív?

Viděli jsme, že se do těch situací dostáváme, chtěli jsme tam mít hráče, kteří umí dát gól. I křídla byla aktivní. Arťom (Koncevoj) i Buchtič měli pár tahových příležitostí, bohužel jsme to nedotáhli.

Potřinácté v řadě Baník pod vašim vedením nevyhrál nad soupeřem z top pětky minulé sezony. Máte pro tohle vysvětlení?

Teď po zápase ze mě mluví trochu frustrace, ale nevím. Ptáte se mě na otázku, kdy jsme měli zvládnout domácí zápasy, vyhrát a pak bychom se bavili jinak. Můžeme srovnat kvalitu kádru, rozpočet a tyto další věci, pak se lze o tom bavit podrobně. Bohužel doma jsme měli s tímto týmem zvládnout.

První start, gól a výhra Baníku na Spartě. Vybil se mi i telefon, vzpomíná Racko

Proč se Baníku dlouhodobě na Spartě, Slavii a v Plzni nedaří?

(zakroutí hlavou) Nevím, jak vám na to mám odpovědět.