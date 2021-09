Úspěšný měsíc, kdy se svěřencům Ondřeje Smetany herně ani výsledkově vyloženě nepovedl pouze zápas v Edenu na Slavii (0:4), zakončili Ostravané výhrou 1:0 nad Mladou Boleslaví. „Ano, se dvanácti body jsem spokojený. Na to nemůžu říct nic jiného,“ hodnotí krátce trenér Ondřej Smetana, který však před startem ligy nepočítal, kolik v jaké fázi ročníku by Baník mohl mít bodů.

„Šli jsme zápas od zápasu, poctivě, soustředili se na náš výkon, a chtěli být úspěšní. To byl vždy náš cíl. A vyšly z toho čtyři vítězství,“ poznamenává, přičemž sám si je vědom slabin svého souboru. „V určitých fázích jsme silní, máme z čeho vycházet, díky vlastní práci jsme tam, kde jsme být chtěli. Máme ale také řadu nedostatků, a tím i na čem pracovat. Chceme být lepší. Repre pauzu musíme maximálně využít,“ uvědomuje si mladý kouč.

Pojmenovat konkrétní nedostatky ale nehodlá. „Nechci prozradit, co nás trápí. Každopádně z toho chceme vyjít ještě lepší,“ říká.

Klíčový obránce Jiří Fleišman je rád, že se vyplácí sázka na tvrdou práci a náročný herní styl. „S trenérem jsme si to zvolili, že by to mohlo jít. A jde to. Samozřejmě utkání na Slavii, která je otřískaná Evropou, nám ale ukázalo, že máme na čem pracovat,“ opakuje slova trenéra autor vítězné trefy proti Mladé Boleslavi.

Podle něj se tým musí naučit hrát i se silnými soupeři. „Neříkám, abychom s nimi hráli otevřenou partii, ale abychom produkovali, co umíme, co si naplánujeme a jak si řekneme, že bychom chtěli hrát. A ne že tam přijedeme, v tunelu se rozklepeme a naše hra se sesype. Musíme se naučit hrát svou hru a držet se jí,“ ví Fleišman.

Velké poučení Smetanovi přinesl poslední týden, kdy se tým musel připravit po těžkém duelu na Slavii k poháru v Hlučíně a následně ligovému střetnutí doma s Mladou Boleslaví. Vše během šesti dní. „Myslím, že nám ta středa hodně dala,“ připomíná těsný postup v MOL Cupu přes třetiligového soupeře.

„Dalších 120 minut byla dávka, která otestovala naši odolnost a ukázala, že kondici máme. Pak nás dohnala zranění a nemoci. Silní ale jsme,“ míní Smetana. „Vím, že jít dál byla povinnost, ale postoupili jsme. Tečka. Už je to za námi. Byli jsme v těžké situaci, ale zvládli jsme ji s postupem a se třemi body proti Boleslavi. Je to jen další pozitivní motivace,“ upozorňuje Ondřej Smetana.

Od úterka je tým po dvoudenním volnu zase v přípravě. „Jak říkám, chceme tu přípravu maximálně využít, dobít baterky a připravit se na další průběh soutěže. Máme dvanáct bodů a je to jasná cesta k tomu, abychom v ní pokračovali,“ myslí si Smetana, který hodlá sledovat přímo ve Vítkovicích i zítřejší zápas české reprezentace v kvalifikaci o mistrovství světa proti Bělorusku. „Ano, půjdu tam. To je povinnost,“ uzavírá Ondřej Smetana.