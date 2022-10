Zvlášť když Ostravané hráli od 38. minuty proti deseti hráčům Slovanu. „Je to málo. Na druhé straně jsme hráli venku,“ řekl Vrba. „Je ale pravda, že jsme asi nepředvedli výkon, abychom si zasloužili víc. Výsledek celkově odpovídá, co se týká naší strany. A myslím, že oba týmy mají asi maximum, co mít mohly,“ dodal.

Co vám ve vaší hře chybělo?

V předfinální fázi jsme se nedostávali do situací, do kterých jsme mohli. Mohla tam být lepší mezihra, z křídelních prostorů víc přihrávek do pokutového území. Měli jsme tam dva vysoké hráče, ale snad kromě jedné šance Almásiho jsme si žádnou výraznější příležitost nevytvořili. Z mého pohledu mezihra byla špatná a kvalita, jakou jsme si představovali, že budeme mít, nebyla. Moc jsme tam toho nepředvedli.

Ladislav Almási měl dvě velké možnost. Je na něm znát, že ještě není úplně rozehraný?

Je to klíčový hráč, který dal v minulé sezoně takřka dvacet gólů. Valná část z nich byla důležitých, protože rozhodovaly o tom, že Baník vyhrával a měl víc bodů, než teď. Je škoda, že nemá takovou formu a situace, do kterých se dostává, nepromění. Chybí nám to a proto máme bodů tolik, kolik máme.

Nakonec vás zachraňoval Jan Laštůvka, co říkáte?

Podle mého názoru odvedl výkon takový, jaký bychom si představovali.

Potěšit vás musel i Srdjan Plavšič, který byl hodně aktivní…

Plavša patřil k hráčům Baníku, kteří podali nadstandardní výkon, uhrál spoustu balonů. V předchodové fázi byl nejlepší z mužstva, protože dokázal zrychlit hru a dostat se do předfinální fáze. Co se týká ofenzivy, byl na straně Baníku nejlepší.

Jak jste viděl zákrok Gebre Selassieho na Plavšiče, po kterém byl domácí obránce vyloučen?

Já to neviděl, takže se k tomu nebudu vyjadřovat.

V týdnu byl oznámen příchod Luďka Mikloška do vedení. Už víte, jak bude vaše spolupráce probíhat?

My spolupracujeme tak, že je každý den s námi, bavíme se před tréninkem i po něm, bavíme se o hráčích. Jsme spolu ve sportovní komunikaci. Jakou to má návaznost na vedení, to nevím. To se musíte zeptat vedení klubu. Jsme ale v každodenním kontaktu a zapojuje se do diskusí, co se týká tréninků, zápasů a dalších věcí, které k fotbalu patří.

Na závěr, do tréninku se pomalu vrací Matěj Šín. Jak s ním hodláte nyní pracovat?

My jsme byli spolu poprvé v kontaktu v týdnu, kdy se u nás objevil a absolvoval část tréninku. Chtěli jsme, aby si zase trochu očichal ligový A-tým, atmosféru v kabině. Samozřejmě, pokud bude moct, bude fajn, když se aspoň do částečných tréninků zapojí, aby se co nejrychleji z toho psychicky dostal. A když mu to zdraví dovolí, tak postupně přejít do maximální zátěže. Sám ale víte, že prošel složitým obdobím, nikdo nechce nic uspěchat. Naopak mu chceme pomoci, aby to měl co nejsnadnější a byl připraven na fotbal. Bude záležet i na doktorech.