S hráči byl po utkání dlouhé minuty v šatně, kde si vyříkávali to, co se na ploše Městského stadionu ve Vítkovicích dělo. Kde by tedy hledal vysvětlení? „Nevím, jestli ho mám,“ usmál se.

„Možná se zeptejte hráčů, jestli měli nebo neměli problém. Zda byli, či nebyli dobře připravení. Nebo zda Olomouc byla o tolik kvalitou lepší. Vykřičníků máme víc a teď je otázka, jaké bychom k tomu dali odpovědi, ale já je nevím. Nejprve se chci podívat na záznam,“ poznamenal Pavel Vrba.

Zhlédnutí utkání znovu vám asi řekne víc, viďte?

Pak budu chytřejší, jestli jsme dobře bránili. To myslím ironicky. Jak jsme nedostupovali hráče, nechali jsme ho při prvním gólu v pohodě vyjet středem hřiště až pomalu k nám do velkého vápna. Při třetím si zase rozehráváme a nesmyslně míč ztratíme. Když se za stavu 0:2 trochu dostáváme do hry, tak se tímto gólem úplně potopíme. Je tam spousta věcí na rozbor s hráči, než abych vše říkal z patra, protože vše bych neřekl.

První poločas přitom nebyl úplně špatný. Načal vás ale gól Chytila, nemyslíte?

(usmívá se) Možná tam najdeme i nějaké plusy, ale to se budu opakovat. Bylo viděl, že Olomouc zvládla zápas dobře, zaslouženě vyhrála. Jestli o tom rozhodl první gól, to je otázka. Za stavu 0:1 jsme měli brejkovou situaci, kdy jsme byli zastaveni. Ale to tak ve fotbale bývá. Stejně budu tvrdit, že jsme tahali za kratší konec a Olomouc zaslouženě vyhrála.

V defenzivě máte i hodně zraněných. Co lze změnit za týden do duelu na Bohemians?

Změnit toho asi moc nedokážeme. Už jsem naznačil, možná jsme si troufali až moc hrát otevřenou partii s Olomoucí. Asi není v našich silách to s takto silným a připraveným soupeřem zvládnout.

Tijani se chytil v přípravě, možná tohle ale bylo na něj moc, co říkáte?

Možná jsme od něj čekali po přípravných utkáních až moc. Nevím, jestli rozdíl proti přípravě byl tak obrovský. Na druhé straně ho nechci zatracovat, protože to nebylo jen o Tijanim. Ano, když se podíváte na hrotové útočníky Olomouce, tak balony uhráli a dokázali využít náběhů z druhé vlny. Z toho těžili. Tijani se ale snažil a nechci říct, že by to bylo o něm. Naopak v defenzivě to bylo o úplně jiných hráčích, kteří jsou dostatečně zkušení a neměli vůbec dovolit, aby se Olomouc dostala ke třem gólům a dalším dvěma stoprocentním příležitostem.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v bílém) proti Sigmě Olomouc.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Zaměřovali jste se na standardní situace, ale rohové kopy jste z převážné části rozehrávali nakrátko. Proč?

Je pravda, že možná větší polovinu jsme nakrátko rozehráli, ale my se bavili o určitém postavení Olomouce, které jsme z přípravných utkání viděli. Bohužel jsme nedokázali reagovat na to, že Olomouc organizaci to často měnila a vykrývala nám prostory, o kterých jsme si mysleli, že by mohla mít volné. Nedokázali jsme si s tím poradit. Řekl bych, že jsme si tím nepomohli. Spíše naopak to bylo tak složité, že jsme z toho nic nevytěžili.

Nakonec první střela na branku přišla až v 78. minutě…

Možná tam byla jedna dřív, kdy brankáři vypadl míč z rukou, ale je to hrůza. Šance jsme si ani nevytvářeli, bylo tam jen pár střel ze střední vzdálenosti, kterými jsme branku netrefili. A nedohrávali jsme to tolik, jako v přípravě. Je to naší chybou, ale i kvalitou soupeře, který nás k tomu ani nepustil.

Po zápase jste zůstávali dlouho v šatně. Co jste hráčům řekl?

Řekl jsem ve zkratce svůj názor na dnešní zápas. V podstatě to, že pokud bychom hráli dál takový fotbal, tak na vyšší umístění můžeme zapomenout. Spíše by nás čekal boj o střed tabulky, a to ještě kdo ví jestli. Musíme si všichni uvědomit, že tímto způsobem se k cílům, které Baník má, nedostaneme.

Na předsezonní tiskové konferenci jste uvedl, že když zvládnete začátek, možná se budou dít velké věci. Co bude teď?

Nevím. To se uvidí. Možná také velké věci. (usmívá se)

Nemáte chuť sestavu úplně přeskládat?

Je otázkou, když to uděláme, jestli se za týden nebudeme bavit, že to rozmetáme znovu. Je určitě důležité, aby se uzdravili někteří hráči, kteří by mohli příští týden nastoupit, což pro nás může být důležité. Na druhé straně si nemyslím, že bychom po prvním zápase měli dělat obrovské řezy. Ano, je to zklamání, určitě pro mě, ale nejsem zastánce po prvním neúspěchu vše rozmetat a dělat něco jiného. Nějaký čas by hráči měli dostat – neříkám, že všichni – ale deset postů určitě nezměním.

Neukázalo se, že bude třeba ještě posílení týmu?

Vy mě pořád tlačíte, že jsme neudělali žádné posily. To není pravda. Hráči přišli, jiní se vrátili z hostování, takže nesouhlasím, že by nikdo nepřišel. Ale ano, je pravda, že jsme chtěli některé hráče, kteří by nás posílili v křídelních prostorech. To se ale nepodařilo, protože požadavky klubů byly takové, že to nešlo. Chápu to, ale je to fotbalová realita. Dávat takové cifry, které… Možná je vím, ale ani vám je říkat nebudu, protože to opravdu bylo pro nás finančně náročné. Ale nebudu to omlouvat. Hráči, kteří tady jsou, měli předvést lepší výkon. To je spíše problém. Určitě zápas nerozhodlo, jestli máme o jednoho hráče víc, nebo ne.

Pozitivem je asi podpora fanoušků, kteří nepřestávali fandit ani za špatného stavu…

Už jste si všimli, že říkám, že fanoušci Baníku patří mezi nejlepší. Samozřejmě jsou zklamaní z tohoto výsledku, ale vydrželi s námi až do konce zápasu, za což jim patří dík. Teď máme vůči nim obrovský dluh. Chápu, že nebyli spokojeni a asi to budou dávat najevo. My si to ale po dnešku zasloužíme.

Na závěr, jak jste viděl výkon sudího, který neudržel stejný metr na obě strany po celý duel?

Já rozhodčí nikdy nehodnotím a nemyslím si, že si někdo může vyloženě na něj stěžovat. Chyby udělal na naší straně, stejně jako na straně Olomouce. Rozhodoval tak, jak rozhodoval a nemyslím, že někoho poškodil tak, aby to ovlivnilo utkání.