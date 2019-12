Kromě složení realizačního týmu pro jarní část ligy se v ostravském fotbalovém klubu řeší také složení kádru. Podle informací Deníku je hotový příchod libereckého Potočného, na spadnutí je pak angažování opavského Svozila.

Kouč Baníku Páník. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Fanoušci fotbalového Baníku Ostrava po podzimní části intenzivně řeší pozici trenéra Bohumila Páníka. Jedna skupina volá po jeho odvolání, druhá s tím nesouhlasí. „Děkujeme za vše, co jste pro Baník udělal, ale už mu nemáte co dát. Odejděte,“ hlásí nespokojený tábor, podle kterého má současné mužstvo na víc. A to jak výsledkově, tak herně.