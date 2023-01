Jsem zklamaný. Soupeře jsme nepouštěli do vyložených šancí, na druhé straně v první půli jsme si skoro žádnou ani nevypracovali, ale z jedné situace jsme dali gól. Byla to směrem dopředu promarněná půle, protože jsme si nedokázali vyhovět, vypracovat si šance, i když Zlín dobře bránil. V závěru jsme to ale měli rozhodnout, protože jsme měli tři stoprocentní možnosti. Mrzí mě i inkasovaný gól, protože byl hloupý. Teč po uvolnění na střed hřiště… Nakonec je z toho remíza. Zápas byl na první kolo velice bojovný, upracovaný zápas, chyběla tomu lehkost, ale tyto podmínky a počasí nejsou pro fotbal ideální. Lehké zklamání z výsledku. Chuť jít za vítězstvím, nasazení, i bojovnost, to tam bylo, ale chyběla nám kvalita v koncovce.

Vzadu jste ale měli dost okének, potažmo přehmatů v rozehrávce. Nebylo toho na váš vkus moc?

Bylo, ale já to přičítám terénu. Ačkoli se to nezdá, tak hráči s tím měli problém. Hodně to skákalo, klouzalo, podjížděly jim nohy… Když hrajete do plné obrany, Zlín dobře bránil, chtěli jsme kombinovat a dostat to do krajů, tak jsme byli nepřesní. Proto tam byly chyby. I přesto jsme stoprocentní šance soupeři nedovolili.

Co jste říkal na výkon Roberta Miškoviče. Byl to jeho nejlepší zápas za dobu, kdy jste u mužstva? Proč hrál místo Buchty?

Co se týká Miškoviče, tak určitě byl, protože pode mnou je to první zápas, kdy hrál od začátku. Když pominu pohár ve Velvarech. Hrál dobře, škoda, že nedal gól, protože měl dvě stoprocentní šance. Pokud jde o Buchtu, tak věděli jsme, že ho tam dáme, protože Kuzma (Kuzmanovič) má tréninkové manko, ale chtěli jsme tam mít zkušenost. Myslím si, že dokud měl síly, tak to zvládl. Neměli jsme v hlavě, že bychom tam dali Buchtiče místo Miškoviče. Ale oživil to, vešel tam dobře, v tom jsem spokojený. Jen škoda, že nám tam něco nespadlo.

Kde jste viděl důvody, že šance Miškoviče neskončily gólem?

Teď jsem se s ním o tom bavil, jestli u té první nemohl mířit někam do spodku brány, kolem nohy gólmana, který to reflexivně vytáhl rukou. A druhou šanci jsem ani neviděl, protože to byl skrytý centr od Plavšiče na zadní tyč a on se tam objevil. Možná to chtělo dát do protipohybu brankáře. Gólman Zlína měl dva skvělé zákroky. Ještě mě mrzí možnost Tijaniho, když podklouzl. To mohla být také stoprocentní šance.

Co vás muselo potěšit, byl Jiří Klíma, který se po generálce trefil i teď…

Určitě. Důležitý gól, možná nebyl tolik cítit ve hře, ale když tam vlezl Tijani, tak to oživil. Jsem rád, že kluci, kteří nastupují, týmu pomáhají.

Matěj Šín dostal závěrečné minuty za odměnu?

Právě naopak. Mužstvu jsem říkal, že jsme se rozhodli pro nějakou základní sestavu, tu jsme dali, a dalších devět hráčů si o to řeklo v přípravě. Šíňas podával výborné výkony, takže nemám problém ho do zápasu strčit i od začátku, protože je připravený, nachystaný. Dneska tam šel na krátkou dobu, protože jsme měli obavu ze standardních situací soupeře. Miškoviče nechávali co nejdéle, jelikož je to hlavičkář. Ale nevidím důvod, proč by příště Šín nemohl nastoupit od začátku.

Stoper Michal Frydrych nebyl ani v nominaci. Proč?

Frýďas dva dny před utkáním dostal teploty a byl nemocný. Proto tu nemohl být.

Ve Zlíně vás podpořil početný tábor fanoušků, který v závěru odpálil ohňostroj. Už jste někdy zažil?

(pousměje se) Fanouškům musím poděkovat, že v takovém počasí přijeli. Ale nevím. Já to nevymýšlím. Každopádně hrát ligu na konci ledna, začátkem února, na to nejsme absolutně připravení. Tím nemyslím hrací plochou, ale vůbec v tréninkovém procesu. Vyhřívání má v lize Sparta, Slavia, možná Plzeň, a my ostatní trénujeme na umělých trávách. A do toho se modlíme, aby něco nepřišlo. Když jsem viděl chvilku zápasu v Liberci, kdy začalo sněžit, tak jsem rád, že vůbec ohňostroj byl a fanoušci přijeli v takovém počtu. Děkuji jim. Jen mě mrzí, že jsme jim to neochutili vítězstvím.