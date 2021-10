Zajímavý to byl zápas pro kouče domácích Luboše Kozla, který byl letos 27. úno᠆ra od A-týmu Baníku odvolán. O 218 dnů později stál na opačné straně. „Z pohledu toho, že jsme chtěli uspět a dali týmu motivaci, to speciální pro mě bylo,“ přiznal Luboš Kozel.

Na nepovedené angažmá nijak neupozornili ani fanoušci z Ostravy, jichž na sever Čech přicestovala podle očekávání početná enkláva, která více než solidně zaplnila svůj sektor.

„Šlo o jeden z nejkultivovanějších konců, které jsem zažil. Myslím si, že to všechny strany včetně fanoušků mrzelo,“ vyjádřil pro Deník ještě před zápasem svůj názor fanoušek Ondřej. „Navíc pak šel i do fanouškovského podcastu, takže za to všechna čest. Očekávání byla od toho určitě větší, ale nemyslím si, že jakákoli nevraživost by byla na místě,“ dodal smířlivě.

Samotný Luboš Kozel působil v zápase dlouho klidně, své hráče nabádal a povzbuzoval mírnými gesty. Vše ukončila 38. minuta, kdy se i za pomoci videa poroučel po přímé červené kartě ze hřiště domácí Tiéhi. To šéfa liberecké lavičky pořádně rozpá᠆lilo, stejně jako o chvíli později faul Svozila na Purzitidise, případně některé výroky sudích ve druhém poločase.

„Motivaci jsem v sobě měl, ale nechtěl jsem to přenášet na mužstvo, aby to nebylo přespříliš vyhecované. To je pak spíše na škodu. Nebyl to ale dnešní případ,“ řekl Kozel. „První faul Tiéhyho na žlutou o. k., ale pak byl na žlutou i zákrok Kaloče na Matouška, kdy nechce hrát míč, a vzápětí potáhne hráče za dres. Dva zákroky a kartu nemá. U nás udělá první faul a dostane ji,“ divil se Kozel.

„Pak toto rozhodnutí sudího přinese na hřiště nervozitu,“ dodal kouč Liberce.

Trenér Baníku Ondřej Smetana verdikt sudích moc komentovat nechtěl, nicméně i jeho tým dohrával v deseti. Rovněž po dvou žlutých kartách byl v závěru vyloučen útočník Almási.