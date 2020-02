Ostravané zvládli duel i přesto, že se museli obejít bez vykartované čtveřice Fleišman, Stronati, Jánoš, Jirásek. Na zisku tří bodů se naopak podílelo duo zimních posil Svozil a Potočný. Brankář Laštůvka si připsal šestou nulu v sezoně, z toho čtvrtou v řadě.

Po opatrném prvním poločase vstoupil do toho druhého lépe Baník a ujal se vedení po přesně hlavičce Pokorného, který se prosadil přesto, že byl k brance otočený zády. Pojistku mohli přidal de Azevedo a Potočný, proti byl ale gólman Trmal.

Zápas Slovácko - Baník objektivem Petra Kotaly:

Poprvé se na jaře doma představí Baník v pondělí 24. února, kdy na Městském stadionu ve Vítkovicích vyzve od 18 hodin Jablonec.

Severočechy úvod jara teprve čeká. Aktuální kolo uzavře družina Petra Rady v pondělí proti Příbrami.

HLASY TRENÉRŮ:

Martin Svědík (Slovácko): „V první půli chyběly šance na obou stranách po přestávce bylo jasné, že rozhodne jedna chyba. Bohužel jsme ji udělali my při standardní situaci. Celkově nám chyběla větší odvaha, měli jsme sice tlak, ale byl platonický.“

Luboš Kozel (Baník): „Zápas se mi hodnotí velmi dobře. Byl to pro nás těžký start, viděli jsme Slovácko ve třech přípravných zápasech a hrálo vždy velmi dobře. Dnes nám chybělo pět hráčů ze základu, ale ti, co nastoupili, podali dobrý výkon. Jsou to to pro nás zlaté body, zlatý start do jara.“

Slovácko – Baník Ostrava 0:1 (0:0)

Branka: 51. Pokorný. ŽK: Reinberk, Petržela, Kliment – Pokorný, De Azevedo. Rozhodčí: Zelinka – Paták, Hájek. Diváci: 7288.

Slovácko: Trmal – Reinberk, Mich. Kadlec, S. Hofmann, Divíšek – M. Petržela (69. Zahustel), V. Daníček (82. Sadílek), Havlík, Navrátil – P. Dvořák (59. Kliment) – Zajíc. Trenér: Svědík.

Baník Ostrava: Laštůvka – Fillo, Svozil, Procházka, J. Pokorný – R. Hrubý, Kaloč – Holzer, De Azevedo (84. Kuzmanovič), Potočný – O. Šašinka (90. Reiter). Trenér: Kozel.