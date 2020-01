„Baník na mě působí tak, že ví, co chce. Přemýšlejí v dlouhodobějším horizontu a to mě na tom lákalo,“ řekl také Kozel během dnešního půlhodinového brífingu se zástupci médií na Bazalech.

O BAROŠOVI

Z toho, co jsem slyšel, může mít člověk pocit, že Milan Baroš je ta žába na prameni. Věřím, že to tak není a nebude. Znám ho osobně z doby, kdy jsem ještě hrál. Je to vše o komunikaci. V prvé řadě si musíme sednou, popovídat si a já tak zjistím, jak to vidí on. Dlouho jsem ho neviděl hrát, nevím, v jakém je stavu.

Každopádně za to, co odvedl pro český fotbal, ale i pro Baník, si zaslouží důstojnou tečku za svojí kariérou. Hlavně on musí říct, co chce. Jestli to chce udělat teď, nebo má ještě motivaci dokázat, že třeba byl na vedlejší koleji neoprávněně. Startovací čáru má jako všichni ostatní hráči. Pokud by byl připravený a zdravotně v pořádku, pořád má mužstvu co dát.

O PÁNÍKOVI

Myslím, že odvedl v klubu výbornou práci. Díky němu je Baník na místech, ze kterých může bojovat o evropské poháry a není to tak, jak to někdy může vyznívat, že nebyl úspěšný. Sám jsem se díval a posledních třináct utkání prohrál Baník jen v Plzni a na Slavii. To hovoří za vše.

O STYLU HRY

Cítím, že v klubu respektovali, že výsledky byly, ale herní styl nebyl tak úplně atraktivní pro diváky. A na to bych se chtěl zaměřit a zlepšit ho. Můj cíl je hrát ještě kombinačněji a techničtěji. Fanoušek se na to dívá vždy optikou výsledků. Neznamená to, že když změníme herní styl, že to bude výsledkově ještě lepší. To slíbit nemůžu. Ale mohu slíbit, že se o to pokusím.

O MLADÝCH

Jsou tu někteří mladší hráči, kteří by šanci dostat měli a tím, že jsem byl u mládeže, tak přehled o nich mám. Nebudu se bát jim tu příležitost dát, samozřejmě pokud si o ni řeknou. Zadarmo nedostane nikdo nic. Chceme to trošku více mladým otevřít. Chceme to nastavit tak, aby si čuchli k tréninkovému procesu. Může totiž přijít progres a s ním jde dál pracovat.

O POSILÁCH

Baník má konsolidované mužstvo, nikde nás extra bota netlačí. Vlastně na každý post jsou dva hráči. Nemyslím si, že by bylo nějaké místo, kde by bylo třeba nutně posílit. O posilách se ale pochopitelně s vedením bavím, jména bych si ale nechal pro sebe. Hotového totiž zatím není nic. Začínáme tak s kádrem, který tu byl na podzim. Tedy kromě Pazdery, naopak se vrací z hostování Ondra Šašinka, který dával ve Slovácku góly. Uvidíme, jak se příprava vyvine.

O OKYSLIČENÍ

Baník je vnímán jako zkušené mužstvo, je tu mnoho starších hráčů. Věk není nikdy problém, pokud ale dávají týmu to, co by měli. Pokud jich je však hodně, těžko bude tým dál růst. K obměně může dojít. Změny nebudou příští půlrok rozsáhlé, k těm může dojít až v létě. Je však ideální čas se podívat na mladé, proč nejsou v áčku, když jejich vrstevníci v jiných ligových klubech ano.

O ASISTENTECH

S Ivanem Kopeckým se známe z dřívějška. Chtěl jsem asistenta, který má zkušenost z pozice hlavního trenéra v lize. Je to velice pracovitý kouč a navíc má lokální zkušenost z Opavy a Vítkovic, dokonce má i start za Baník. Radka Slončíka jsem si přál hned v momentě, kdy jsem o Baníku začal přemýšlet. Známe se z hráčské kariéry, i naše rodiny se znají, byli jsme spolu rok v Maďarsku. Vím, že fotbal cítí jako já, je tu navíc šéftrenér mládeže.

O REPREZENTACI

Jedna z mých podmínek byla, abych u reprezentační devatenáctky zůstal a dokončil cyklus. Mám u ní závazky, akce je v březnu a já nechtěl odejít dva měsíce před rozhodujícím turnajem. Vyřizování bylo na Baníku, který to s FAČRem vyřešil, a za to mu chci poděkovat. Nabídka Baníku byla celkově zajímavá a já věděl, že když to nevezmu, tak taky přijde někdo jiný a bude tu dlouho. A já o to přijít nechtěl.

O VZPOMÍNKÁCH

Mně se tady v Ostravě docela dařilo. Jako hráč jsem tu dal i nějaký gól. Ptali jste se na Baroše, o kterém se za mé éry říkalo, že je jeden z největších talentů. A já ho tady na Bazalech uhlídal, branku nám nedal. A později jako trenér s Duklou jsme to tu taky celkem zvládali. Vzpomínky jsou tak příjemné.

O FANOUŠCÍCH

Snad nebudou brát velký zřetel na to, odkud jsem a kde jsem trénoval. Věřím, že za nás budou hovořit v zápasech výkony a předvedená hra. Já se na to těším. Fotbal se dělá pro lidi a pokud jsou spokojení a tleskají vám, je to ta největší odměna. Doufám, že jejich přízeň vydrží a že jim budeme dělat radost. Já budu dělat maximum pro to, aby to tak bylo.

O SOBĚ SAMÉM

Říká se o mně, že jsem detailista a že mám rád pořádek. Je to o tom, aby se nastavila hned na začátku nějaká pravidla, která budu chtít, aby hráči dodržovali. Jsou situace, kdy umím dát najevo, že mám rozhodující slovo, ale na druhé straně si myslím, že když vidím, že věcí fungují, jsem velice komunikativní. Moje filozofie je, že pokud hráči dělají to, co je baví, tak to dělají líp, než kdyby je to nebavilo.