Tohle může mít délku klasické jihoamerické telenovely. Obavy fanoušků, a koneckonců i funkcionářů fotbalového Baníku Ostrava, se naplnily. Pražská Slavia si podle informací Deníku stáhla před koncem roku Brazilce Ewertona z hostování. Jaká bude budoucnost čerstvě sedmadvacetiletého křídelníka? To neví Slezané, hráč a možná ani celek z Edenu. Naopak je ve hře příchod stopera.

V Ostravě v patnácti podzimních utkáních nasázel šest branek, dvě další připravil. Fanoušky si získal rovněž také svou technikou, driblinkem i zakončením. Bylo nasnadě, že zájem vedení Baníku o setrvání Ewertona, který během sedmi let prošel v Česku Pardubicemi, Mladou Boleslaví a právě Slavií, bude. Jenže situaci nemělo ve vlastních rukou.

Muselo se čekat, zda „sešívaní“ využijí ve smlouvě klauzuli, kdy by si hráče do konce roku mohli stáhnout zpět do Edenu. „Mám ho rád, výborný fotbalista, ale hodí se pro nějaký styl, umí dát týmu nadstandard, ale musíte vědět, proč ho na hřišti máte. Někdo musí za něj bránit,“ řekl po posledním podzimním zápase v Ostravě trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„Uvidíme, my si ho ale stahovat do přípravy nebudeme, jeho budoucnost bude řešit sportovní vedení s Baníkem, případně s dalšími zájemci,“ pokračoval Jindřich Trpišovský.

Už tehdy se z toho dalo číst, že vzhledem k nabídce ze zahraničí nejspíše Slavia k tomuto kroku sáhne. Podle informací Deníku se tak před koncem roku stalo. Cíl? Prodat Ewertona dál a získat víc, než by činila eventuální opce na přestup, kterou může Baník v létě uplatnit. Zde se mluví o částce okolo milionu eur (24,6 milionu korun). A to vše navzdory tomu, že sám Brazilec si přál zůstat.

„Já věřím, že Ewe s námi začne přípravu, ale víte, jak to ve fotbale je. Dneska něco řeknu, a zítra to bude úplně jinak,“ nastínil po prohře 2:3 se Slavií trenér Baníku Pavel Hapal. „Co mám ale poslední informaci, tak jsme mu dali všechny věci k přípravě, než začneme, to znamená běžecké věci. Všechno chce absolvovat a věřím, že se vrátí zpátky,“ prozradil dále Hapal.

„Když jsem s Ewertonem mluvil, tak mi řekl, že od Slavie nemá žádnou informaci a vůbec neví, co se děje,“ líčil o pár dní později v nedávném rozhovoru pro Deník sportovní šéf klubu Luděk Mikloško, který byl pozitivní, zároveň ale vnímal realitu.

„Že ho Slavia nechce pro sebe, nám také bylo řečeno. Stejně jako to, že ho chtějí prodat. Už ale nespecifikovali, co bude, když se to nepodaří. Zda nastoupí do přípravy s námi, nebo ve Slavii. Nic konkrétního nepadlo. A to ani směrem k hráči,“ dodal.

A to je další faktor. Nikdo teď neví, co bude dál. Dočasné zapojení se do tréninkového procesu Slavie je nepravděpodobné, k béčku se patrně nebude chtít přidat sám hráč. A Baník? Slezané ani dnes nemají z Edenu žádné zprávy. Ani příslib data, do kterého by Slavia chtěla mít jasno.

Přestupní termín přitom v Česku začíná 26. ledna. „Nelze ale čekat na začátek soutěže, navíc času moc není. V lednu startuje příprava, a pak za pět týdnů liga,“ nastínil už dříve Luděk Mikloško.

ZÁJEM O STOPERA Z VYŠKOVA

Musa Ramathan.Zdroj: MFK VyškovBaník však neřeší pouze Ewertona. V týdnu dotáhl příchod pravonohého univerzála Matúše Rusnáka ze Žiliny, v jednání je také Michal Fukala z Liberce. Zde by se však jednalo spíše o letní posílení. Slezané se rovněž zajímají o post stopera, kde si vyhlédli jednu druholigovou variantu.

V kádru lídra FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Vyškova je zaujal Musa Ramathan. Téměř dvoumetrový dvaadvacetiletý stoper, který má i start za národní tým Ugandy. Jde o praváka, nemá ale problém ve středu obrany nastoupit i vlevo, případně ve tříčlenné defenzivní řadě. Je silný v osobních soubojích na zemi i ve vzduchu, na svou výšku je však technický zdatný a má i solidní rozehrávku.

Bývalý hráč rezervy amerického Cincinnati na podzim nastoupil ve Vyškově do 14 utkání, odehrál 1206 minut a vstřelil jednu branku. Negativum? Časté fauly. O tom hovoří i fakt, že nasbíral šest žlutých karet, což z něj dělá jednoho z nejtrestanějších hráčů soutěže.

Je ovšem otázkou, zda ambiciózní klub, který se nebojí mluvit o cíli v podobě postupu do nejvyšší soutěže, bude svou oporu chtít pouštět. Ovšem vzhledem k počtu Afričanů v kádru, pokud by se Vyškovu podařilo na stejný post sehnat patřičnou náhradu, nejlépe ze zemí Evropské unie, mohl by k přestupu svolit.