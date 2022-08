V klubu ASKÖ Oedt působí v tamních nižších soutěžích. „Áčko hraje čtvrtou ligu, my teď s B-týmem postoupili do páté. K tomu normálně pracuji,“ popisuje Kukec.

Po konci v Česku se Kukec vydal zpět do vlasti, Šibeniku pomohl k postupu do chorvatské ligy. Jenže i přes sliby majitele s ním klub neprodloužil spolupráci. A tak kývl na nabídku z Rakouska. „Trenér byl ze Zapřežiče, ředitel pak ze Srbska. Původně jsem tady pracovat neměl, jenže jsem si zranil koleno. Naštěstí se o mě majitel skvěle postaral, všechno zařídil, včetně operace,“ přibližuje Davor Kukec.

Na oplatku šéfovi navrhl, že se u něj nechá zaměstnat. „Původně jsem nevěděl, jak na tom zdravotně budu, ale chtěl jsem mu to vrátit. Nakonec mi pomohla korona, do tří měsíců jsem mohl začít trénovat,“ poznamenává.

Davor Kukec.Zdroj: archiv Davora Kukece.

Připouští, že přechod ze života fotbalového profesionála mezi klasicky pracující nebyl lehký. „Na začátku jsem vstával o půl čtvrté, od čtyř do půl jedné jsem měl směnu ve skladišti. Před časem mě ale dali na lehčí práci. Asi jsem byl dobrý,“ směje se Kukec, který je nyní kurýrem.

„Ale výhoda je, že jsem teď odpočatější na hřišti a myslím, že tomu odpovídají i výkony,“ vypichuje vzápětí.

MOHL DOKÁZAT VÍC

Nad otázkou, jak hodnotí svou fotbalovou dráhu, se pousměje. „Sám vím, že jsem mohl dokázat víc, protože teprve posledních čtyři pět let jsem stoprocentní profesionál. Ale se svým životem jsem spokojený. Nikdy ničeho nelituji, fotbalem jsem se bavil,“ líčí.

Vzápětí se ale pozastaví. „Ale jo, víte, čeho přece jen lituji?“ zeptá se. „Že jsem odešel z Baníku. To je jediná věc, protože v Ostravě mi bylo nejlépe. Cítil jsem se tam jako fotbalista, který nehraju jen pro sebe, ale i pro někoho,“ podotýká Davor Kukec.

Na mysli má fanoušky, kteří jej měli v oblibě. Právě tribuny na Bazalech, kde vstřelil poslední ligový gól Baníku v historii, vždy obdivoval. „Lidé v Ostravě svůj klub milují. Udělají pro něj vše, pro ně ten fotbal hrajete. To jsem zažil už jen v Panioniosu. Určitě ne v Příbrami, či v Teplicích, kde je tolik diváků, že mezi nimi poznáte rodinu, přítelkyni… Kohokoliv. To mě zklamalo, pak si řeknete: Pro koho vlastně já ten fotbal hraju, když tu nikdo není?“ ptá se Kukec.

Ačkoli někdejší mládežnický chorvatský reprezentant trefil období, kdy na tom za minulého vedení Baník nebyl nejlépe, je to pro něj nejvýznamnější štace. „Vždy bude na prvním místě,“ míní.

„Ano, bylo to špatné, protože jsme nedostávali výplaty, ale také jsme aspoň v jednu dobu byli fakt dobří. Za trenéra Svědíka. Hráli jsme super fotbal, byly i výsledky, bohužel vedení ho pak nechtělo. Z toho jsem byl zklamaný. Já i tým jsme šli pod ním nahoru,“ vzpomíná muž, který odešel v polovině ročníku 2015/16.

Na jeho konci Baník putoval do druhé ligy. „Několik let se bojovalo jen o záchranu, ale fanoušci nás stejně podporovali. Bohužel jsme to nakonec nezvládli a já odešel, protože mi dlužili dost peněz. Hlavně mi bylo líto, jak se klub zachoval ke Svěrkošovi, Lukešovi, Barošovi, kteří jsou velkými osobnostmi. Už to ale nemělo smysl, protože bych dopadl podobně. Nakonec jsem stačil odejít sám,“ vybavuje si Davor Kukec.

Davor Kukec.Zdroj: archiv Davora Kukece.

SETKÁNÍ S VRBOU I BRABCEM

Baníku ale nadále fandí, v Ostravě se občas i zastaví. „Naposledy jsem byl na setkání v Gongu ke sto letům. Poprvé jsem se osobně potkal i se současným majitelem, promluvili jsme si. To mě překvapilo a byl jsem i rád, protože Baník zvedl na vyšší úroveň. Všichni by teď chtěli být do třetího místa, udělat Evropu, což jsou vysoké ambice, ale já věřím, že to jednou Baníku i fanouškům vyjde,“ doufá Davor Kukec.

Kromě majitele se viděl i se současným trenérem Pavlem Vrbou. „Zrovna nedávno. Vraceli jsme se přes Ostravu z dovolené, byli jsme se najíst v centru, a vedle v restauraci seděl pan Vrba a ještě někdo, tak jsme se šli pozdravit. Také s ním jsme si pokecali a v jeho očích jsem viděl, že je šťastný, že je v Baníku. Tímto bych mu rád popřál, ať se mu daří,“ vzkazuje. „Podle mě je nejlepší trenér v Česku, jen fanoušci musí počkat, vydržet, být trpěliví, než přijde úspěch. Držím pěsti,“ dodává Davor Kukec.

Občas ho pozdraví i fanoušci na ulici. „Ale nejsou to davy,“ usmívá se. „Přece jen já nebyl žádná hvězda. Ale občas mě poznají, za což jsem rád. Potěší to,“ přitakává Kukec.

Na jeho stopu bude chtít navázat další Chorvat, poslední posila Baníku Robert Miškovič. Kukec však mnoho ke svému krajanovi říct nemůže.

„Neznám ho. Jen jsem viděl video na internetu, on žil dlouho v Německu. Ale nezvolil špatnou adresu, myslím, že v Baníku může nastartovat kariéru. A snad klubu pomůže. V Ostravě se mu bude líbit. Už i díky fanouškům, kterých bude víc, než na Istrii,“ uzavírá dobře naladěný Davor Kukec.