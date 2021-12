Baník v té chvíli vedl 2:0 a rázně vykročil k tříbodovému zisku. „V hlavě jsem to neměl, ale když se dva hráči postavili do zdi, brankář na ně zavolal, aby jeden odstoupil, kdybychom si to rozehráli. Udělala se tam díra, navíc i první hráč stál moc na lajně, tak jsem to zkusil a vyšlo to fantasticky. Stačilo trefit první tyč a brankář si to tam hodil sám,“ popsal střelec moment.

Hostující gólman připustil chybu. „Téměř z nulového úhlu, takže to jde za mnou. Nebudu se vymlouvat. To je fotbal. Dostali jsme ze dvou střel dva góly a pak je to těžké dohánět. Baník zaslouženě vyhrál,“ řekl Vojtěch Vorel.

„Neviděl jsem to, měl jsem to z dálky, ale inkasovat z brankové čáry je asi velká chyba. Nevím, jak to obstřelil, tohle bychom dostávat neměli, ale pramenilo to z našeho vstupu. Nastavení hráčů bylo špatné,“ přiznal trenér Dynama David Horejš.

Domácí kouč Ondřej Smetana ocenil odvahu a risk Fleišmana. „Za to byl odměněn. V plánu to nebylo, ale je to tak zkušený a kvalitní hráč, že to vyhodnotil a se svou skvělou kopací technikou to provedl výborně. Gólmana načapal,“ byl rád Smetana.

Sám Jiří Fleišman si vzpomněl, že nejde o jeho první takový zásah. „Jednou už jsem tady doma dal podobný z trestňáku od střídaček s Karvinou, kdy gólman stál špatně. Už mám tedy dva,“ vybavil si Fleišman a slíbil, že to zkusí i z rohu. „Brankáři si ale asi budou dávat pozor,“ uvědomil si obránce, jemuž naopak nevyšla podle přestav oslava.

Na popud těhotné manželky si chtěl dát míč pod dres. „Svozka mě k němu nepustil, stihl jsem to až na půlce. Doufám, že vyleze nějaká fotka, kde žena uvidí, že jsem to udělal. Máme dva měsíce do porodu a kdoví, jestli nějaký gól ještě stačím dát,“ usmál se na závěr, než zmizel právě za manželkou, která zrovna slavila také svátek.