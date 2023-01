„Dá se říct, že je to na 99 procent uzavřené, kluby jsou dohodnuté a Vasil tam podepsal smlouvu,“ potvrdil v pondělí odpoledne sportovní ředitel klubu 1. SK Prostějov Ladislav Dudík.

Ve stejný den večer pak prostějovský celek přestup potvrdil na svém Facebooku. Stalo se tak přesto, že sám hráč měl na prvním místě Sigmu Olomouc.

„Cítím největší zájem ze Sigmy, ale těžko říct, jestli to dopadne. Je to už v dobré fázi, ale bude záležet na mně a majiteli, jak se rozhodneme,“ říkal Kušej v polovině prosince.

Byla to ale právě Mladá Boleslav, kdo měl jako prvním zájem a kdo vstoupil do hry o talentovaného Kušeje.

„Řešilo se to asi už měsíc a půl zpět, ale nemohli jsme se domluvit,“ popisoval Dudík.

Jenže do hry následně vstoupily Sigma a Baník. Na poslední duel Prostějova v roce 2022 dokonce dorazili s Kušejem jednat samotní trenéři ostravského celku Pavel Hapal a Jiří Neček.

„Baník nabízel zajímavou finanční i hráčskou kompenzaci, byli jsme s ním, dá se říct, domluveni a stejně tak Vasil,“ sdělil sportovní ředitel Prostějova.

Jenže… Do hry vstoupila opět Mladá Boleslav. „Vše potom dopadlo jinak,“ uznal Dudík. „Osobně mně to mrzí,“ připustil trenér Baníku Pavel Hapal. „Tlačil jsem ale na vedení, že nechci výrazné změny. Jsem přesvědčený, že v mužstvu dřímá veliký potenciál a kvalita,“ dodal.

Opačným směrem z Mladé Boleslavi do Prostějova by pak na přestup měl zamířit Martin Rolinek, který by měl být součástí transferu.

„Myslím, že to je šikovný hráč, který by se mohl pod trenérem Šustrem posunout,“ věří Dudík hráči, který prošel druhou ligou v Líšni a na podzim odehrál šest duelů v Karviné. V Mladé Boleslavi se objevil v šesti duelech FORTUNA:LIGY.

A jak to bylo tedy se Sigmou, která se o Kušeje z nedalekého Prostějova také zajímala? „Ztroskotalo to na tom, že nabízeli pouze hráče na hostování a také nabízená částka nebyla taková, jakou jsme si představovali. Nakonec ji ještě zvedli a dali co mohli,“ popsal jednání Dudík.

„Mrzí mě, že to nevyšlo. Měli jsme Vasila vytipovaného, několikrát vysledovaného. Je to hráč, který má potenciál a předpoklady se v lize uplatnit, ale nedošlo k domluvě. Myslím, že hráč chtěl k nám, ale ze strany Prostějova tam k tomuto nebyla náklonnost,“ komentoval situace trenér Sigmy Václav Jílek.

Autor pěti podzimních tref ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE tak oblékne dres konkurenta z Mladé Boleslavi.