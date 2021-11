„Musím Bůďu pochválit za krásný balon. Zvedl hlavu, podíval se na mě, v tom momentu jsem udělal náběh a krásně to přistálo přede mě,“ liboval si střelec.

„Věděl jsem, že to nepůjde hned střílet, tak jsem to zasekl a až pak vystřelil na přední tyč. Naštěstí to vyšlo,“ oddechl si Kuzmanovič.

Jak byste zhodnotil utkání?

Věděli jsme, že Hradec je soupeř, který poctivě bojuje, poctivě brání. Byli jsme nachystaní, že dvacet třicet minut nebude vypadat tolik fotbalově, spíše bojovně. Takhle nakonec to tak bylo po celý poločas, nebo snad dobrých šedesát minut, než jsme dostali gól. Už poněkolikáté za sebou jsme poprvé inkasovali a pak se to blbě otáčí. Byl to vyrovnaný zápas, šancí bylo málo na obou stranách a remíza je ve finále spravedlivá. I když jsme vyhrát chtěli, tři body jsme potřebovali.

Máte vysvětlení pro to, že dostáváte často první gól?

Nemám. Samozřejmě je to o práci celého týmu. Byl tam faul na půlce, i když trochu zvláštní, protože jsem se tam snažil zakrýt balon. Z toho se ale dostal do strany, následoval centr do vápna, kde si nepohlídáme první hlavičku, kdy to Vlčák (Vlkanova) vrací a následně ani druhého hráče, který to dohrává do branky. Možná chyběla větší důslednost ve vápně, ale to je práce celého týmu.

Asi vám úplně nevyhovoval herní styl Hradce, který mnoho mužstev v lize neprodukuje, viďte?

Je pravda, že moc týmů nehraje vzadu na tři. Hradec to ale hraje dlouho, takže nachystaní jsme byli, věděli jsme, jak je přečíslit po stranách. Když si vezmete, my je také dlouho do ničeho nepustili. Vyjma jednoho průniku Vlkanovy. Tam to Kali (Kaloč) na poslední chvíli dobře zachránil. Většina týmu hraje na čtyři obránce, je to jednodušší na bránění, ale ve finále toho ani Hradec mnoho neměl.

Hradec vám ani Ladislavu Almásimu moc prostoru nedal, souhlasíte?

Souhlasím. Já to ale čekal, protože Hradec sleduju. Musím je pochválit, protože hrají poctivě dozadu, věděl jsem, že prostoru nebudeme mít moc, ale také jsem věděl, že se do šancí dostaneme. Že si něco vypracujeme a může to přijít. Bohužel jsme inkasovali. Pak tou jednou šancí, jedním gólem, nejde vyhrát.

Oba týmy v zápase vyprodukovaly celkem 36 faulů, což je obrovské číslo, co myslíte?

Jak říkám, bylo to bojovné, na můj vkus tam bylo z obou stran takových faulů nefaulů. Pokusy o faul. Já říkal klukům o poločase, že nebudeme padat, dělal to soupeř, takže se rozhodčím nedivím. Bylo to těžké pískat, protože snad po každém souboji někdo spadl. Bylo to bojovné utkání, ale na druhou stranu ne tak tvrdé jako minule se Spartou, kde se to každý snažil ustát. Bojovat až do konce.

Bod berete, nebo to je spíše ztráta?

Je to ztráta. Chtěli jsme vyhrát, protože jsme prohráli se Slováckem, pak vypadli z poháru, se Spartou remizovali. I když to bylo těžké utkání, dalo se zvládnout. Potřebovali jsme tři body, abychom se v tabulce dotáhli, ale bohužel podle vývoje jsme si vyhrát nezasloužili. Remíza je spravedlivá.