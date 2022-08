„Zbytečně jsme prohrávali 0:1 po gólu ze standardky. Dokázali jsme vyrovnat, ale já pak měl asi dvě největší šance a vyřešil jsem je špatně. To je důvod, proč jsme nevyhráli,“ věděl Kuzmanovič.

Kterou z neproměněných šancí si vyčítáte nejvíc?

U první jsem chtěl střílet křížem na zadní, ale trefil jsem to přesně a letělo to na gólmana doprostřed. U druhé ani nedokážu říct, proč jsem to tak vyřešil. Chtěl jsem to zpracovat, ale najednou jsem si řekl, že to vystřelím z jedné a projelo mi to pod nohou. Prostě špatné řešení.

Střet myšlenek?

Ano, ale tu druhou si vyčítám víc. Moc mě to mrzí. Byl jsem tam sám a na poslední chvíli jsem se rozhodl, že budu střílet z jedné. Projelo mi to pod nohou, nebo ani nevím, kudy mi míč prošel.

Pak jste měl ještě jednu možnost, kdy jste minul pravou tyč…

Jo, tak to jsem uvažoval, že to dám pod sebe, ale nikdo tam nebyl. Tiji (Tijani) byl obsazený, tak jsem zkusil gólmana překvapit, že vystřelím z úhlu. Ani jsem netrefil branku, jen boční síť.

V podobné možnosti byl i Petr Jaroň, viďte?

Šancí bylo dost. V této situaci možná Péťa mohl zkusit hned střílet, ale když už to zasekl, tak jsem mu volal, že tam jsem sám. Mohl to dát pod sebe, ale už měl asi myšlenku, že to zakončí. To mu nevyčítám. Vzal to na sebe, bohužel to nevyšlo.

Prohráli jste, přitom jste měli řadu šancí. Mrzí to o to víc?

Myslím si, že jsme dnes měli nejvíc šancí ze všech zápasů v sezoně. Na produktivitu jsme doplatili. V koncovce to bylo špatné, špatné to je ale i směrem dozadu. To si musíme říct na rovinu. Není možné, že prohrajeme každý souboj, že dostaneme gól z autu, rohu, ze standardky. To jsou velké chyby. Tenhle zápas jsme si ale prohráli vlastní koncovkou.

Při rozhodující akci jste byl kousek od děje, tři hráči Teplic přehráli šestici v dresu Baníku. Jak jste ji viděl?

Mně se zdálo, že dokonce tam byli tři, nebo dva na jednoho. Podle mě tam byl malý důraz. Ten tam musí být, míč musíte hráči sebrat, ne ho nechat se ještě otočit. Pak si to narazili, on došel do malého vápna, kde byl jen jeden útočník, ale neobsazený. V první řadě malý důraz a volný útočník ve vápně. Dvě zásadní chyby.

Začátek sezony vám nevychází, z dvanácti možných bodů máte jen čtyři…

Je to špatné, protože většinu bojů jsme si prohráli doma. Se Sigmou, teď znovu, zvládli jsme jen Zlín. Co s tím? Každý z nás musí začít u sebe, víc přidat, víc makat, protože takhle ztrácet body doma je ostudné.

Trenér říká, že po vás chce fotbal, ať víc kombinujete, ale zatím to nefunguje. Proč?

Je vidět, co trenér chce hrát. Pak je otázkou, jestli kvalita hráčů tomu neodpovídá, nebo… Dneska jsme si vytvořili šance, paradoxně jsme jich měli nejvíc, je tam nějaká práce vidět, ale téměř nic jsme neproměnili.

Jak se cítíte s Jiřím Klímou, nebo Davidem Buchtou v rámci ofenzivy Baníku?

Blbě se to po takovém průběhu a výsledku hodnotí, ale musím říct, že se cítím velmi dobře. V prvním poločase jsem byl snad u všeho, s Klimičem hraji hrozně rád. Za mně má velký potenciál, má skvělou postavu a i rychlostně je na tom dobře. Je to fotbalista, který hru vidí. U našeho gólu to dokázal, kdy míč podkopl a já měl před sebou prázdnou bránu. Samozřejmě jsou tam i další kluci jako Buchtič, nebo Péťa (Jaroň). Hrálo se mi fakt dobře, proto je mi strašně líto, že jsem já i ostatní šance neproměnili. Vypadá to blbě, ale složení bylo správné.

Není to tím, že hrajete až moc fotbal, a obrana je pak děravá?

Nemyslím si, že by tam byly chyby, kdy bychom útočili a soupeř nám chodil do brejků. Takhle otevřené to nemáme. Samozřejmě stalo se, že byly dva rohy a odražený míč jsme neměli pohlídaný, ale neřekl bych, že hrajeme moc nahoře a pak se nevracíme. Kluci si povinnosti dozadu plní. Spíše mi chybí důraz proti útočníkům. Není možné, že prohrajete osm s deseti soubojů z útočníkem.