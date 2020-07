Čeká vás sezona, která bude kvůli koronaviru znovu nejistá. Jak se vám do ní bude vstupovat?

Tu nejistotu pociťujeme každým dnem. Řešíme plno věcí za pochodu. Dneska se oficiálně ani neví, proti komu sezonu začneme a kdy. Od tohoto se odvíjí třeba soustředění, soupeři v přípravě a tak dále. Musíme se však s tím umět vyrovnat jako všichni.

Liga by měla podle všeho začít 22. srpna. Budete mít dost času na přípravu?

Hráči měli už minulý týden tři individuální běhy. Teď v sobotu testy, v neděli kondiční trénink a od pondělí trénujeme dvoufázově. Kondiční složku zvládneme a co nejdříve chceme přejít k herní stránce. Jenže pořád nevíme, kdy opravdu liga začne a s kým budeme hrát. K tomu potřebujeme směřovat i soustředění, aby bylo smysluplné. To jsou věci, s nimiž se nyní potýkáme. Ale věřím, že to vyřešíme a na start ligy budeme dobře připraveni.

Soupeře v přípravě už znáte?

V pátek 31. července a v sobotu 1. srpna nás čekají na Slovensku zápasy s Nitrou a Zlatými Moravcemi. Příští středu máme Třinec. Pak řešíme, co dál, protože jsme chtěli odjet na soustředění do Rakouska. Bohužel kvůli nynější situaci tam ale jsou komplikace s případnými soupeři. Jde o zahraniční týmy a ty vědí, že Ostrava, nebo Moravskoslezský kraj, má momentálně vyšší výskyt koronavirových onemocnění, takže každý má obavy. Není to jednoduché.

Momentálně už máte k dispozici obě posily ze Slovácka, obránce Jana Jurošku a útočníka Tomáše Zajíce. Co si od nich slibujete?

Věděli jsme už delší dobu, že tady budou. Jsme rádi, že jsme je získali, jelikož spadají do naší představy, jak chceme mužstvo pozměnit ve smyslu pohyblivosti, rychlosti, pracovitosti.

Přijde ještě někdo další?

Nevím, ale pracujeme na tom. Snažíme se získat hráče ještě na tři posty. Hlavně potřebujeme kluky do ofenzivní fáze, tvořivé, aby zvýšili efektivitu mužstva. Ale není to jednoduché. Chceme tady mít kmenové hráče, kteří budou připraveni působit tady delší dobu.

Budete pokračovat v začleňování mladíků do sestavy?

Během jara do ní naskočili kluci, kteří tady předtím nehráli, a dá se říct, že skoro všichni prokázali, že se s nimi dá počítat. Je to cesta, kterou Baník chce jít i vzhledem k další obměně kádru. Hledáme typy, které mužstvu pomohou i z pohledu nějaké perspektivy do budoucna, nejen okamžitě.

Milan Baroš ukončil kariéru, Robert Hrubý je na hostování v Jablonci a Václavu Procházkovi skončila smlouva. Některá média spekulují o odchodu Reitera do Zlína. Co je na tom pravdy?

Nevím, kde se to vzalo. V klubu jsme si řekli, že když nikdo nepřijde, tak nikdo neodejde. A toho se snažíme držet. Pokud někoho ještě získáme, tak by mohl třeba někdo odejít, ale v tuto chvíli určitě ne.

Kdyby Reiter odešel, byla by to z vašeho pohledu pro Baník ztráta?

Ruda přišel loni v létě. Potenciál ještě nenaplnil, ale nikdy neodsuzuji hráče po půl roce, co ho znám. Navíc pro každého je těžké, když přijde trenér s nějakým novým systémem, někdo se přizpůsobí rychleji, jiný pomaleji. Věřím, že Ruda si tady vybuduje větší prostor a ještě ukáže, že může být pro Baník platným hráčem.