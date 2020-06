Do nadstavby půjdete z šestého místa, na pátý Liberec ztrácíte dva body, na čtvrtý Jablonec čtyři. Co na tuto situaci říkáte?

Bod nás těší z toho pohledu, že jsme zůstali v šestce a Liberec nám neodskočil. Viděli jsme, že se dá hrát s kýmkoliv. Někdo si možná říká, že Slavia a Plzeň jsou jinde. Ale… Budeme hrát doma a i když nebude plný stadion, musíme se vydat a odehrát pět zápasů na sto procent.

Chtěli jste asi také utnout spekulace, že by pro vás matematicky bylo lepší hrát o Evropu z prostřední skupiny. Je to tak?

Ano. Myslím, že by to byla blbost a mohlo by se nám to vymstít. Hráli jsme od zápasu k zápasu a spekulace, že bychom prohráli, abychom byli v prostřední skupině… Mohli jsme prohrát, zůstali bychom stejně na posledním místě, Liberec by nám odskočil na pět bodů a bylo by to úplně nanic.

Musel jste se hodně ohánět. Jen v prvním poločase jste chytil dva góly. Co na remízu s Libercem říkáte?

Věděli jsme, co bude Liberec hrát. Mají rychlostní typy dopředu, ale stejně jsme na začátku trochu zaspali. Sehráli jsme v úvodu dobrou akci a neproměnili ji v gól. Pak jsme si vytvořili šance ze standardních situací, kterých jsme měli hodně. Nebyli jsme však produktivní.

S čím jste vlastně do Liberce jeli?

S tím, že nesmíme prohrát. Samozřejmě bychom rádi, kdybychom Slovan předskočili, ale to se nepovedlo. Vezeme bod a máme první šestku. Teď přijdou zápasy kdo s koho, musíme je odjezdit.