Při pozápasovém rozhovoru s novináři došlo i na hodnocení sezony, které vzhledem k pátému místu a brzké ztrátě nadějí na poháry nemohlo být pozitivní. „Asi jsme všichni čekali, jestli na nás přijde deka. Bohužel přišla. A v zápasech, kdy to nikdo nečekal. S Karvinou jsme prohráli tři souboje a najednou to bylo 0:3. Děs a hrůza,“ vrátil se v čase.

„Sezonu si ale každý musí vyhodnotit především sám,“ dodal Jan Laštůvka, jemuž sice v létě bude už čtyřicet, po nedávném prodloužení smlouvy ale bude na Bazalech pokračovat dál.

I proto se vyjádřil nejen k uplynulým měsícům, ale i k otázkám okolo budoucího kouče, jimž se zřejmě stane Pavel Hapal.

Jak cenná je remíza proti Slavii?

Tak cenná… Nechtěl bych říct, že nic neřešila, ale chtěli jsme se důstojně rozloučit s fanoušky, protože víme, že některé zápasy jsme doma nezvládli. A stálo nás to boj o poháry. Možná nám víc vyhovuje, když doma hrajeme proti silnějším. Bohužel venku nám to moc nejde. A cena? Jsme vděční, že fanoušci přišli v takovém počtu, vytvořili skvělou atmosféru, a že jsme poslední domácí zápas neprohráli.

Překvapil vás Yira Sor tím, jak rychle vystřelil při samostatném úniku? Mohl přece postupovat dál.

Překvapil. Hned na začátku jsem chtěl jít po ztrátě Kaliho (Kaloče) do skluzu, ale musel jsem to přehodnotit. Bylo třeba zapnout vyšší otáčky a jít do toho pravou nohou, protože Sor je opravdu rychlý. Ale situace u gólu vyplynula z toho, že jsem se snažil pomoci stoperům, stál jsem hodně vysoko, počítal jsem i se ztrátou Faltiče. Bohužel šel do dvou hráčů, přišel o míč, pak jsme to špatně pokryli a já zrovna couval.

Váš bývalý spoluhráč to ale vyřešil dobře, že?

Ano, protože balon šel k tyči za háčky. Možná kdybych stál více v brance, měl bych čas reagovat, musím se na to podívat. Ale nachystaný jsem byl, že budu hrát hned za stopery, abych jim se Sorem pomohl. Gól dal, měl i další šance, ale naštěstí jsme to nějak pohlídali.

Co jste ale říkal na ty jeho herecké etudy?

Hlavně když dal gól z ofsajdu, tak to jsem mu poradil já. Říkám mu: Jsi strašně rychlý, když uděláš gólmanovi kličku, nikdo tě nechytí. Tak jsem mu to pak připomínal, aby toho využil. I ve Slavii, když hráli třeba v Evropě. Jinak jasně, on se těžko se brání, kvalitu a tuhle schopnost má. Lischkův zákrok jsem z brány viděl jinak, samozřejmě nechcete jako mužstvo dostat červenou. Když ale bylo přivoláno i video, tak asi byla. Nevím. Dneska se to rozhoduje strašně těžko. Třeba když jsem viděl kartu Bartošáka při zápase Karviné s Pardubicemi. Rozhodčí si to zdůvodní. Možná tu za půl roku budeme sedět a žádné video nebude. (pousměje se)

Na druhé straně jste zmínil únik Sora, jež zakončil do gólu, ale byl mu odpískán těsný ofsajd. Situaci však dohrával.

Někdy je to špatné. Třeba když se zranil Jarda Svozil. Zpětně sice ofsajd asi nebyl, ale myslím, že to pouštíme už hodně. Kluci toho mají fakt dost, přesto musí běžet čtyřicet metrů, aby to sudí nakonec odmávali. Pomezní by měli být v takové pozici, aby to viděl. Zejména ty desetimetrové ofsajdy.

Jak jste viděl bombu Holeše do břevna?

Tu jsem moc neviděl. (směje se) Kdyby jo, tak zvednu aspoň ruce. Ale ne. Věděl jsem, že tam asi dojde k signálu a střílet bude nejspíš Holeš, ale to byla taková rána… Dobrému gólmanovi přeje štěstí a má dobře postavenou bránu.

Nakonec jste více než 20 minut hráli v oslabení, ale až na výjimky jste Slavii nic nedovolili.

Možná už Slavia byla smířena s tím, že titul ztratila. Myslím si, že mít to ve svých rukou, možná by do toho zápasu šla jinak. Ale po vyloučení jsem čekal, že budou mít větší šance, že budu ve větší permanenci, ale nestalo se. Dobře jsme to ubránili.

Trenér Tomáš Galásek řekl, že klíčem byla odvaha a presink. Proč to tak nejde v každém zápase?

No, kdybych znal odpověď, možná bychom slavili postup do pohárů. Asi je to o tom, aby si hráči víc věřili. Vy se na zápas můžete připravovat, ale v něm pak nastanou úplně jiné situace. Hráč pak musí sám přemýšlet, být kreativní. Nelze hrát jen podle nějaké šablony. Je to i o chytrosti hráče, aby měnil strategii hry.

Po podzimní prohře se Slováckem jste říkal, že určitě skončíte výš než oni, máte lepší tým. Chvíli jste sice před nimi byli, ale co se pak stalo, že jste zase spadli na páté místo?

Bohužel jsme nezvládli domácí zápasy. S Karvinou, Teplicemi, Libercem. Byl by alibismus říkat, že poháry nechceme. Ano, lze se ohlédnout a třeba si říct, že páté místo bylo maximum, ale měli jsme náskok, jen nikdo nepočítal s těmi ztrátami, o kterých jsem mluvil. Mít ty body, třeba bychom se Slováckem hráli do posledního kola. Myslím, že je to poučení pro všechny, musíme si to zanalyzovat, a vědět, že máme na víc. V dalších letech nás nikdo nebude omlouvat, že poháry nehrajeme. Jsou tu nároční lidé a buď to jako jednotlivci i tým zvládneme, nebo bohužel. A to se nechci vymlouvat.

Na co?

Že Slovácko má v kádru minimální změny, že jsou dlouho pohromadě, trenéra mají čtyři roky… To je nesmysl. Měli jsme nějaký náskok a bohužel jste si to podělali sami.

Štve vás, že zatímco Slovácko má stabilního trenéra, tak v Baníku se to pořád točí a mění?

Já bych se nechtěl pouštět do nějakých analýz, nebo náhodou někoho urazím. Zkoušeli jsme jít různými cestami. Byl tu pan Páník, povedla se záchrana, pak jsme skončili výš, byť poháry se nepovedly. Potom přišli trenéři s nějakým záměrem, strategií, také to nedopadlo. Nakonec trenér Smetana, myslím si, odvedl kus práce. Nechci, aby to bylo nějaké alibi, že jsme skončili pátí, ale dlouho to tu nebylo. Vychovali se nějací hráči, prodal se Sor za solidní částku, máme tu téměř nejlepšího střelce ligy. Myslím, že za námi nějaká práce je, že se to teď zase mění? Bohužel. Za to jsme zodpovědní hlavně my hráči, protože jsme nesplnili cíl. A samozřejmě vždy je lehčí vyhodit trenéra, než všechny hráče. Musíme si ale uvědomit, že to mohla být lepší sezona.

Jak vnímá kabina zprávy o jednání s novými trenéry, jímž by se měl pro novou sezonu stát Pavel Hapal?

Nevíme nic. My tu jsme od toho, abychom trénovali a tuto práci musíme nechat na vedení. Každý by se měl soustředit hlavně na to, aby věděl, co Baník znamená, jakou má historii, že fanoušci vyžadují maximální bojovnost. Samozřejmě chtějí, abychom hráli i fotbal. Kabina se o tom možná baví, sem tam si řekne, že bude trenérem ten, nebo ten, ale v naši kompetenci to není. Nic neovlivníme. Jsme tu proto, abychom hráli, přilákali fanoušky, získali si je zpět. Za mně je to jedno. Mám nějaký věk, samozřejmě bych chtěl projít do pohárů, což se nám zase nepodařilo. Pro mě se nic zásadního nemění.

Překvapilo vás, že titul nakonec získala Plzeň?

Já jsem tabulku moc nesledoval, soustředil jsem se na sebe, i když jsme ztratili šanci na poháry. A bylo mi to v uvozovkách jedno, kdo to získá, ať si to ale uhrají sami. My nejsme nikomu povinni tady něco pouštět, ani bych to v životě nedopustil. Ale překvapilo mě to, protože si myslím, že Slavia má lepší mužstvo, při vší úctě k Plzni by asi udělala větší boom v Evropě. Nevíme, co s Plzní bude. Jestli změní majitele, posílí, neposílí. Ale i Slavia si to podělala sama.

Bavili jste se o tom, že můžete Slavii zarazit titul?

Řešili jsme hlavně to, že se musíme s fanoušky doma rozloučit důstojně. Jestli získá titul Slavia, nebo Plzeň, je nám úplně jedno. My si sezonu zpackali dřív. Nechci říct, že to mělo být gesto, ale viděli jsme, kolik přišlo lidí, což jsme ani nečekali. Atmosféra byla fantastická, takže jsme se soustředili na sebe a neřešili, jestli někomu můžeme vzít titul, nebo ne.

Naopak sestupuje „vaše“ Karviná…

Samozřejmě mě to štve, protože jsem se tam narodil, vyrůstal, začal jsem tam s fotbalem, po návratu do Česka jsem tam chytal. Jsem Karviňák. Mají krásný stadion, v lize hrála nějakou roli, a i derby s Baníkem, byť to nebylo jako s Opavou, měla náboj. Hlavně by v lize měly být kluby, které mají vlastní stadion. Ne, že bude někdo v azylu. Nikde v Evropě to nevidíme. Pořád se něčím řídíme, play-off jak v Holandsku a tak, ale dáváme výjimky stadionům, které budou za čtyři pět let. Možná nikdy. Prostě pokud nemáte stadion odpovídající parametrům první ligy, nemáte postupovat.

Bude vám čtyřicet, nedávno jste prodloužil smlouvu, tato sezona končí, tak jak se cítíte směrem k té další?

Abych řekl pravdu, bylo to už na mě zase dlouhé. Nechci říct, že když jsme ztratili šanci na poháry, že bych neměl motivaci, protože v mém věku nikdy nevíte, kdy tenhle trénink, nebo zápas je váš poslední, ale chuť do fotbalu pořád mám. Když na to budu mít, chci pokračovat, soutěžit s mladšími, baví mě to a chtěl bych končit nějakým úspěchem. Zatím ještě asi nemůžu. (usmívá se)

Takže dokud nebude úspěch, neskončíte?

(zasměje se) Doufejme.

Říkal jste, že sezona je dlouhá. V posledním zápase v Plzni tedy přenecháte místo Viktoru Budinskému?

To ani nevím, ještě jsme se o tom nebavili. Chci hrát každý zápas, ale nejsem z těch gólmanů, kteří by třískli do stolu a řekli: Budu chytat, protože tu mám takové statistiky, nebo něco. Když trenér řekne, že si odpočinu a chytat bude Bůďa, nemám s tím žádný problém. Při mém zranění mě výborně zastoupil, bohužel potom odnesl porážku s Teplicemi. I kdyby to mělo být na výlet, tak s mužstvem do Plzně pojedu. Chci být v kabině, což jsem chtěl po celou dobu zranění. Sice mi to možná uškodilo, uspěchal jsem to, ale pokud dá trenér Bůďu, nemám s tím problém.