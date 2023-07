/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Jan Laštůvka se při svém sobotním loučení neubránil slzám. Podobně na tom byla i řada fanoušků na tribunách vítkovického stadionu. Navzdory věku ostravské modly si málokdo připouštěl, že tenhle okamžik nastane.

Rozloučení Baníku Ostrava a fanoušků s brankářem Janem Laštůvkou. | Video: David Hekele

Z pohledu vedení klubu je to krok logický. Rozhodlo se sázet na mladé. Na druhé straně by šlo oponovat i tak, že Laštůvka mohl být instalován do pozice trojky. Mladíci Jiří Letáček s Jakubem Markovičem by měli za sebou někoho, kdo by je jistil, zároveň od koho by se dál učili, a stále ještě teenager Martin Hrubý by dávno mohl být na hostování a chytat stabilně třeba druhou ligu.

VIDEO: Lašty legenda, znělo Vítkovicemi. Baník i fanoušci se loučili s brankářem

Luděk Mikloško a trenéři ale sáhli k tomuto scénáři. Laštůvka tak přišel o možnost rozloučit se na hřišti, byť ani kdyby byl v kádru, neměl by jistotu, že na konci sezony se toho dočká. Pořád by šlo ale o důstojnější konec, než takhle od stolu prostřednictvím prohlášení. V sobotu sice dresu Baníku zamával se všemi poctami, ale… Asi každý cítí, že tomu něco chybí. Podobně jako u Milana Baroše.