/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Fanoušci Baníku při derby s Karvinou.

Zklamání. Jinak remízu i způsob hry Baníku proti Karviné nazvat nelze. Škoda, fanoušků je mi líto, protože návštěva i atmosféra byly výborné. První poločas přitom ještě ušel. Karviná bránila na třiceti metrech, kromě jednoho rohu nic neměla, ale už tehdy bylo znát, že výkon Baníku postupem času uvadá. A po pauze to bylo ještě horší. Přístup, myšlení, připravenost… Všechno špatně.

Přitom by člověk čekal, že se Baník bude snažit rozhodnout druhou brankou. Místo toho Karviná byla aktivní, potřebovala gól, na který dosáhla. Dokonce dvakrát a zaslouženě bodovala. Vytvořila si šance, měla nápadité akce. Baník? Nic.

Karviná mě překvapila. Chyby se stávají, ke sportu patří, ale kombinaci jako u druhého gólu jsem nečekal. Bylo vidět, že si ti hráči rozumí a jsou schopni udělat takovou zdařilou akci.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Pomohlo tomu i bránění Baníku. Vypuštěný souboj, stínování záložníka soupeře. Asi každý si všímá, že Baník má fáze zápasů, často ty rozhodující, kdy nehraje, jak by měl. A doplácí na to, protože už to nestačí hasit. Myslím si, že je to o mentální síle, o nastavení hlavy. Na hráče dolehla důležitost zápasu. Poslední tým tabulky, každý čeká výhru, navíc mohl utéct Boleslavi, Liberci i Slovácku. Na hřišti chyběla zkušenost, vyzrálost, lídr…

I Real Madrid hraje zápasy se soupeřem ze spodku tabulky, kdy dá gól, ale pak mu to herně nejde. Na hřišti ale musí být někdo, kdo si uvědomí, že dnes tým nedá pět branek, aby soka zválcoval, takže zavelí a musí se hrát vzadu na nulu. Do ničeho ho nepustit, neinkasovat a vyhrát jedna nula. Uválčit, umlátit, vybojovat. I Hapal sám přiznal, že Karviná byla obětavější. Je umění zápas do úspěšného konce dovést i nehezkým fotbalem. Jenže Karviná vyrovnala akcí, která vypadala strašně lehce.

Lahůdkou byl samozřejmě první gól. Zásadní práce Bouly, Buchtovo rychlé posunutí a Ewerton měl čas. Taková trefa, která padne jednou za deset let, dala zápasu úplně jiný rozměr.

Prý se hráči s trenéry bavili, že brankář Karviné hraje vysoko, ale plánované to nebylo. Můj pocit je, že to bylo kouzlo okamžiku. To musíte mít v sobě, že vám to probleskne hlavou. Nádhera. Zároveň být trenérem Karviné, jsem na Holce naštvaný. Nejsem gólman, ale myslím si, že nereagoval dobře. Podle mě byl od začátku blbě postavený.

Teď Baník čeká Sparta, kde prý nevyhrál deset let. Ale je to jak s Jabloncem: Nic netrvá věčně. Jasně, nebude favorit, nic se od něj nečeká, může překvapit, což mu může vyhovovat. Třeba Tankovi určitě víc, než zatažená obrana Karviné, proti které byl ztracený. Z týmu spadne i tlak, jsem zvědavý, jak to tam zvládne. Věřím ale, že bod tam je schopen uhrát. Hůl bych nelámal.