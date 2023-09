/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Fanoušci Baníku Ostrava proti Mladé BOleslavi (2. září 2023). | Video: David Hekele

Bod z horké půdy Bohemky. Někdo se nad tím možná ošívá, já ho beru jako přijatelný. Zvlášť když Baník prohrával. Čekal jsem soubojový zápas, k čemuž vybízí malé hřiště i mužstvo Bohemky, které hraje nátlakově. V tom se jí Baník vyrovnal, ale chyběla mi fotbalová nadstavba. Chuť něco vymyslet, být kreativní a odvážný, hrát kombinačně. To postrádám obecně při jeho venkovních zápasech. Takhle se spíš přizpůsobil domácím, které nepřekvapil. I proto je cenné, že Baník stačil v závěru aspoň vyrovnat.

Není to top pozvánka na Zlín, každopádně věřím, že by mohlo přijít hodně lidí. Soupeř, který by se měl porazit, Vrba na jeho střídačce, fanoušci pořádají pochod. Ještě uvidím, možná se přidám. Tajně si přeji, aby ta desítka padla. Už by to chtělo, aby lidi přišli na někoho jiného, než na Spartu. Hlavně nepodcenit, ale vyhrát pokud možno dominantně. Herně i výsledkově.

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Samozřejmě i mě zaujala situace okolo Tanka. Podle ohlasů, které jsem zaznamenal, jde o mezeru v našich pravidlech. Trochu úsměvné. Nedivím se trenérovi Veselému, že nebyl nadšený. Vůči Bohemce to nebylo košer a být ve stejné pozici Baník, asi by i Ostraváci cítili křivdu. Zároveň by byla hloupost trenéra Hapala toho nevyužít, byť je to zvláštní. Doktorům se ale asi za tu hodinu a půl podařilo Tanka zprovoznit tak, že byl schopný chvíli hrát, i když to nejspíš skýtá možnost určitého zhoršení zranění. Nevím. To si musí v týmu sami vyhodnotit.

Nakonec šlo o zásadní tah, protože Tanko byl u vyrovnání. Zachoval klid. Stejně jako trenér Hapal, který na mě působí dojmem, a že ví, co chce. A co dělá. Vím, že jdu proti fanouškům, kteří ho kritizují za pozdní střídání, nicméně opět se ukázalo, že měl pravdu. Ke změnám sáhl v pravou chvíli, protože vyšly.

Na FAČR měli vůbec veselo. Já to úplně detailně nesledoval, protože jsem koncem týdne měl horečky, ale děním kolem losu MOL Cupu se fanoušci asi dost pobavili. Kluci na svazu si z toho udělali zábavní park. Na druhé straně je to špatně, protože by měla být jasná pravidla a ta dodržena. A jestli je dotyční, jenž to mají na starosti, neznají, nebo nedodržují, tak tam nemají co dělat. Evidentně los nevedli kompetentní lidé. Je to smutné.

Baník jde na Zápy. Je jasným favoritem. Jistě, první mužstvo třetí ligy, ještě nedostali gól, plný počet bodů, nebude to lehký zápas, už několikrát jsem o tom mluvil. To ale nemění nic na tom, že Ostrava musí jít dál.

Na závěr bych se zastavil u Karviné, která po úvodním laufu odpadá. Něco tam skřípe, věřil jsem, že trenér Hejdušek dostane dál prostor, aby tomu přišel na kloub. Za tu dobu, co tam byl, odvedl dobrou práci. Proto si myslím, že měl mít důvěru. Neměl. Škoda.