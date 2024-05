/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ V životě se stávají věci, které jdou proti logice. Jedna se mi stala v neděli. Nechybím téměř na žádném domácím zápase Baníku, při tom nejdůležitějším za poslední léta jsem ale musel do práce. Bylo mi to líto, že jsem si nemohl užít vše, co souviselo s postupem do pohárů, ale holt i tohle je život.

Vše jsem ale bedlivě sledoval na dálku, včetně toho, jak si vede Boleslav. Deset tisíc fanoušků dostalo odměnu za svou podporu. Žádný stres a nervy, brzy bylo jasno. Výborná práce zálohy, skvělý Ewerton, aktivní Buchta, na kterého byla několikátá penalta. Ofenziva zatáhla v pravou chvíli.

A nemohu zapomenout na Pojezného. Skvělý výkon. Na takovém levelu bych si ho představoval vždy. Vyhrával souboje a tvořil. Vždyť z velké části udělal ten výsledek on. Některé nahrávky? Paráda! Jen ukázal, že svým přehledem, myšlením a technikou by měl tým táhnout, jen mu musíte dát víc důvěry.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Samostatným příběhem byl Filip Kubala. Vím, že je to nesrovnatelné, ale já si to dovolím. Byl trochu jak Pastrňák na šampionátu. U něj se čekalo čtyři zápasy na gól, na bod, ten pak přišel v nejdůležitější chvíli. U Kubaly se přes množství šancí doufalo, že to protrhne ve správný moment. Trenér Hapal mu věřil a vyplatilo se. Kubala ukázal srdce a góly v posledním zápase se vykoupil.

Bylo by fajn, kdyby v příští sezoně svůj potenciál rozvinul naplno, protože Baník nemusí být zdaleka jeho strop. Pokud by nenastřílel pět branek, ale třeba patnáct, zahraničí by se ozvalo. On si jen musí víc věřit. Ale ještě jednou. Nechci srovnávat Kubalu s Pastrňákem, ale jde tady o důvěru v sebe sama, dřinu a to vás dovede k dobrému výsledku. Odměna přijde. Tady vidím podobu.

Musím se přiznat, že mi to čekání na poháry přišlo nekonečné a ještě nemohu uvěřit, že jsem dočkal. Pro klub, majitele, hráče, trenéry i fanoušky je obrovsky důležité, že tam jsou. Impulz, kdy si sáhli na úspěch, vědí, jaký je to pocit, a myslím si, že nebudou chtít zůstat jen u toho. Jasně, kádr potřebuje doplnit a posílit, ale už teď je na úrovni, aby neudělal ostudu.

Zaujala mě slova Kubaly, že čtvrté místo nevnímá jako něco, co stačí, nebo je to důvod k uspokojení. Myslím si, že tihle kluci budou chtít ještě víc. Na rozdíl od hokejistů nejsou mistry světa, ale čtvrté místo úspěchem je.

Jsem rád hlavně za pana Brabce, který je srdcař, fotbalu dával hodně, ale nevracelo se mu to. Šestý, osmý, pátý, jedenáctý… Potřeboval si dokázat, že je schopný poháry do Ostravy dostat. Teď by to mohl být dobrý start – nebo jak jsem už řekl impulz – do něčeho nového. Třeba boje o titul. Asi si každý řekne, že jsem se zbláznil a plácám blbosti, ale proč na to v horizontu pár let necílit? Ve vzájemných zápasech totiž tohle mužstvo dokázalo nadupané Slavii i Spartě čelit.