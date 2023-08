/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Kotel fanoušků Baníku Ostrava v Plzni. | Video: David Hekele

Často cestuji po Ostravě tramvají a občas mě zastavují fanoušci, zejména ti starší, s tím, že jsem prý ve svých komentářích moc měkký. Že bych měl být k Baníku tvrdší. Netvrdím, že by to někdy nebylo záhodno, ale po zápase s Hradcem se toho nedočkají.

Děkovat za to mohu týmu a Davidu Buchtovi. Ten mě od kritiky vysvobodil a jemu bych se pověnoval. A to i přesto, že když jsem o něm mluvil dřív, spíše mu to uškodilo. Třeba trenér Smetana ho odstavil, nikdo nevěděl proč, a když jsem se ho zastal, poslal ho na hřiště a za dvacet minut stáhl. Tentokrát ale vstřelil gól, vítězný a navíc famózní. Až srdce zaplesalo. Takových u nás vidíme málo.

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Pro mě to bylo víc, než střela ze čtyřiceti metrů do šibenice. Parádně si ve sprintu převzal míč, mihl se kolem soupeře a skvěle zakončil. Přitom kdyby to nedal, měl by to na talíři. Každý by mu vyčítal, že nepřihrál volnému Tankovi. On to ale umí a uměl. V minulosti střílel góly Spartě, Slavii, Plzni, nebo na ně přihrával. Vždy jsem tvrdil, že je skromný, tichý kluk, ale poctivý. A střelec.

V jisté chvíli jsem si ale myslel, že odejde. Slyšel jsem o zájmu Plzně, na kterou by měl. Když jsem se s ním bavil, nikam nechtěl jít. Vyplatilo se a říkám, že pokud dostane čtvrtinovou šanci proti Caduovi loni, bude nejproduktivnějším záložníkem Baníku.

Zrovna v pondělí jsem mluvil s panem Kosňovským, který Buchtu před lety v Krnově objevil, a přemluvil maminku, aby ho dala na fotbal do Ostravy. Byl spokojený a hrdý. Na oslavu jsme si zapálili cigaretku, protože bylo vidět, že má dobrý pocit.

Jinak zasloužené vítězství. Čekal jsem, co předvede Vašulín, ale nic. Hradec mohl bodovat jen remízou 0:0. Baník byl lepší, pracoval jako tým, měl více ze hry a šance, jen se nemohl prosadit. Chybělo pověstné štěstí. Hlavně Kubalovi, ale je jen otázka času, než mu to začne padat. Stačí gól a protrhne to. Hlavně, že ty šance má. Podobně to bude i u Tanka. Teď si bude víc věřit.

Také se potvrdilo, že je důležité mít silnou lavičku, nespoléhat jen na základní sestavu. Prostě možnost tým oživit a tím utkání zlomit. Koneckonců, teď bude chybět Ewerton. Jsem zvědavý, kdo ho nahradí. Může to padnout zrovna na Buchtu, i když si nemyslím, že vlevo je to jeho pozice.

Jsou to ale veledůležité tři body, protože jet po další plichtě na Slavii? Nepříjemné. Být lidmi v klubu, neměl bych klidné spaní. S nadsázkou by bylo po sezoně. Opět jen boj v dolní třetině tabulky. Toto vítězství může mít takový vliv, že dá celému ročníku z pohledu Baníku úplně jiný ráz.

Výkony jdou zápas od zápasu nahoru, má to stoupající tendenci. Na druhé straně, pořád jde o jedno vítězství, pouze tři body, takže to nelze přeceňovat.