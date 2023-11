/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pět let vydržel bez fotbalu. Teď se vrátil. Zdeněk Pospěch, někdejší…

Liga je v polovině základní části, to si zaslouží zhodnocení, i když to hlavní nastane před Vánoci. Baník je šestý, kolem něj je to natřískané. Stačí jeden dva zápasy, a můžete lehce vyletět, nebo spadnout. Ale převážně se mi to dosud z pohledu Ostravy líbilo.

Od předvedené hry, která se z původní bídy zvedala, se Baník postupně propracoval ke koukatelnému fotbalu, kdy se snaží hrát kombinačně, po zemi. A i když pak přišla – hlavně doma – zaváhání, ke kterým se dostanu, tak vrcholem byly výkony v Karviné a se Spartou. Dlouho Baník měl odpovídající počet bodů, což změnily zápasy s Pardubicemi a Jabloncem.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

U toho prvního škoda nevyužitých šancí, u druhého nelze říct, že by Jablonec vyhrál nezaslouženě. Naopak. Nic to ale nemění na tom, že tohle musí Baník zvládat, hrát lépe, účelněji. Zbytečně ztracených pět bodů, které budou chybět.

Korunovace toho období přišla při vypadnutí z poháru se Zlínem. To považuji za vůbec největší negativum celého podzimu, upřímně řečeno, naštvalo mě to. Tam z týmu nebylo cítit, že si jde pro postup. Nevím, jestli to bylo podceněním, ale nedivím se fanouškům. Aspoň reparát v Karviné vyšel.

Kolikrát slýchám, co by Baník v pohárech dělal. Myslím, že první poločas se Spartou – byť unavenou – byl odpovědí.

Z individualit bych rád vypíchl Buchtu. Ne proto, že ho mám rád, ale z důvodu, že s Hradcem vytrhl týmu trn z paty. Jsem si jistý, že kdyby tehdy nerozhodl v nastavení, byl by Baník jinde a v jiném rozpoložení. Nebavili bychom se o tomto hodnocení. Tam se chleba lámal. Vše potvrdil v Olomouci, nebo právě v Karviné.

Líbí se mi ale celá ta záložní řada. Překvapil Rigo, do sestavy se prodral Boula, oporou je Ewerton, který dává góly, asistuje, je v týmu asi nejlepší, jen by někdy neměl hrát tak složitě. Týmověji.

Zaznamenal jsem statistiku, že nejčastějším střelcem ligy je Kubala, góly dal ale jen dva. Možná by stálo za úvahu, zda by jeho role neměla být spíš ve vytváření šancí ostatním, v asistencích, kterých má pět, než v zakončovateli. Nebylo by od věci se nad tím zamyslet, protože evidentně spoluhráče najít umí. Ale kdoví… Třeba se chytne ušmudlaným gólem a za pár týdnů budeme mluvit o něm jako o kanonýrovi.

Baník se posunul, herně i výsledkově, což se vzhledem ke kvalitě, která v létě přišla, dalo čekat. Po delší době vyšly příchody. Tady bych viděl, že trenér Hapal udělal s mužstvem kus práce. Ten směr je správný. Teď to musí potvrdit ve zbytku roku, kdy ho čeká těžký los.

Trenér Svědík to na silné soupeře umí, Baníku by ale pojetí Slovácka mohlo vyhovovat. Hrát nemohou Lischka a Ewerton, to je šance pro další. I Plzeň, Hradec a Slavia budou chtít hrát fotbal, nebudou betonovat. Já bych bral osm, nebo devět bodů.