Mnoho rozporuplnějších týdnů Baník v poslední době za sebou nemá. Nejprve nezvládl asi nejdůležitější zápas podzimu, pak vyhrál derby. Tak teď k tomu prvnímu. V poháru nebylo vidět, že by chtěli postup tak moc, jako lidi, kteří přišli na stadion fandit.

Zlín věděl, co chce hrát. Po odvolání Vrby se zmátořil, ale do Ostravy si přijel zahrát, protože pohár mu body do ligové tabulky k posunu ze dna nedá. Ovšem neškodný Baník mu svým výkonem i přístupem dal šanci postoupit.

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Moc jsem nerozuměl, proč v takovém zápase nastoupí dva defenzivní záložníci Boula s Kaločem. I tak mělo vše na hřišti vypadat jinak. Ne, že jsou tam pasáže, kdy Baník pomalu zaleze a brání se. Prohrát a vypadnout se může, ale musí to mít kulturu. Tady nebylo nic. Kvalita ani touha. A lidi to viděli, také to po zápase dali najevo. Škoda.

Konec v poháru je velké negativum, které bude mít na hodnocení podzimu velký vliv. Možná to ale hráče nabudilo na neděli, protože v Karviné to bylo o něčem jiném. Samozřejmě nemůžu nezmínit Buchtu. Začíná mě štvát, protože mě za chvíli překoná v počtu gólů za Baník. Ještě, že ho Smetana s Vrbou na rok a půl odstavili. Ale ne, to si dělám srandu.

Každopádně jsem přesvědčený, že skóruje i se Spartou. Opravdu. Už jí jeden nebo dva dal, a jelikož jsem v tíživé finanční situaci, jako celý život, tak jsem si půjčil od lichvářů a vsadím sto tisíc, že se trefí. Věřím, že pak budu mít hezké Vánoce.

Ale abych mluvil vážně, jeho dvě trefy, to byla paráda. První po dvou narážečkách v neustálém běhu, pak standardka, šajtlička… On ten instinkt v sobě má. A hlavně ho neovlivnilo, že předtím nějaké šance neproměnil. Pořád jel dál, nepodělal se a vyplatilo se mu to. Stejně jako celému týmu. Jak byli proti Zlínu otrávení, že se nedaří, koukali jen do země, tak v Karviné pořád šlapali.

Zaznamenal jsem reakce třeba na Tanka. Do silvestrovských sestřihů dobrý moment, i když prázdná branka, to je kolikrát to nejhorší, protože musíte dát. Také ale klobouk dolů před Holcem, že to nevzdal a zabojoval.

Baníku vyhovovalo, že Karviná chtěla hrát, že se nezatáhla. Ani když vedla. To se musí ocenit, i když si myslím, že tomu tlaku by stejně neodolala. A teď je tu vrchol roku – Sparta.

Priske ji vybičoval, je našlapaná, a nejsilnější za poslední léta. Evropský mančaft. Ale jsem si jistý, že před plným stadionem na ni Baník má. Navíc nezapomeňme, že má pohár ve Skotsku. Fotbalově i fyzicky je nachystaná, horší to bude s cestováním. To ji sebere síly, na druhé straně Baník na to nemůže spoléhat.

Určitě to není tak, že by Baník mohl Spartu porazit čtyřikrát z pěti zápasů, ale ten den, kdy to vyjde, může být právě v neděli.