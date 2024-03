/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Skandování fanoušků Baníku Ostrava "Hapal ven". | Video: David Hekele

Přešlapování na místě. Pořád dokola. Jinak se nazvat krizi Baníku doma asi nedá. Po vítězství ve Zlíně přišlo další zklamání. Slyšel jsem trenéra Hapala, že hrají dobře, jen nedávají góly. Jasně, lze souhlasit, že kdyby šance Ewertona po krásném průniku Bouly skončila gólem, dalo by to utkání jiný ráz, ale přece to nemůže znamenat, že se vše postupně sesype.

Baník Hapalovi nadále věří. Mikloško: Změna teď nedává smysl. Kde vidí řešení?

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

V nastaveném tempu se musí pokračovat. Baník ještě chvíli hrál, ale inkasoval jeden zbytečný gól, druhý ještě lacinější, a bylo po všem. Upřímně, ve druhém poločase už nebylo na hřišti nic, o co by se dalo opřít, že přijde obrat, nebo aspoň vyrovnání. Nikdo nebyl schopný zavelet, udělat něco, čím by strhnul ostatní a průběh zápasu by se razantně změnil. Spíše to bylo zoufalství, které neprolomilo ani snížení skóre.

Tím neříkám, že tým nechtěl, to určitě ne, protože soupeře zatlačil, přehrával, ale jen chtít prostě někdy nestačí. Je to k zamyšlení, protože Olomouc nepředvedla nic, co by stálo za vypíchnutí. Snad jen, že byla produktivní. Na rozdíl od Baníku. Proto má tři body. A opakuje se to. Od září si soupeři do Ostravy vesele jezdí pro body. A pro výhry.

Sám bych chtěl vědět důvody, proč to tak je. Jestli na týmu leží deka, jestli je venku uvolněný, hraje se mu lépe, nebo ostatní chtějí hrát otevřenější fotbal? Netroufám si nic přesného tvrdit, ale něco tam bude. A je mi to líto, protože na Olomouc přišlo deset tisíc lidí, což je super.

Ozvalo se i „Hapal ven“, což beru jako názor části fanoušků, na který mají právo. Holt trenér je první na odstřel, přitom na hřišti jsou hráči, takže bych to neviděl tak jednoznačně. Zamyslet by se měla primárně kabina, která neporazila Olomouc, jenž se trápí, sama vyhodila trenéra…

Vedení Hapalovi vyjádřilo důvěru, což chápu. Já si myslím, že on fotbalu rozumí, už dřív jsem říkal, že hra Baníku pod ním se mi na podzim líbila, i když je jasné, že bodů měl mít víc. Mnohem víc. A to je kámen úrazu. Zvládnout „povinné“ zápasy doma, bavíme se úplně jinak.

„Hapal ven“? Nevzdávám se, zbraně nesložím, řekl kouč Baníku. Vysvětlil střídání

Pokud by ho měl někdo nahradit, musí se okamžitě odpovědět: „A kdo?“ Kdo přijde a Baník pozvedne? Já netuším, nikdo mě nenapadá, náhradu tady nevidím. Ve výsledku se podívejte, že ani Svědíkovi se se Slováckem nedaří. Po těch letech to přijít muselo.

Je třeba začít pracovat, makat na nedostatcích, snažit se je odstranit, nikoli jen o nich mluvit a doufat, že příště to bude lepší. A příště, a příště, a příště… To si musí hráči vzít do hlav. Hapal ukázal, že je schopný, teď mu musí pomoci i kabina. Na ní teď je, jaký bude vývoj v dalších týdnech. Čím si jsem jistý, lidi nad Baníkem hůl nezlomí, ale chce to se jim za věrnost odvděčit.