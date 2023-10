/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Choeo fanoušků Baníku Ostrava proti Pardubicím (7. října 2023). | Video: David Hekele

Po víkendu mám dobrý pocit. Ano, každý čekal proti Pardubicím vítězství Baníku, ale kvalita utkání mě nadchla. Jen holt někdy fotbal dává, jindy bere. V některých zápasech nebyl Baník lepší, nehrál podle představ svých, či fanoušků, ale vyhrálo se. Hradec, Budějovice, v Olomouci to mohlo dopadnout všelijak, kdyby domácí proměňovali šance. Teď se stal opak.

Lukeš: Boula byl poctivý alibista, pomohlo mu béčko. V Olomouci Baník nečekal

Pardubice hrály velmi dobře. Nesrovnatelně třeba se Zlínem, i když v tabulce jsou sousedé. Osobně mi chyběl útočník, který ve chvíli, kdy to nejde fotbalově, protože souhlasím s Hapalem, že je těžké překombinovat takhle zataženého soupeře, by byl schopný to tam prorvat. Nebo donést to do branky doslova kulema.

Almási není ve své kůži, je bez formy i sebevědomí, Kubala to měl na noze, ale učinit správné rozhodnutí během vteřiny je také umění. Napadlo mě, že v závěru mohl jít do hry Frydrych. Na standardky, na nakopávané míče, které tam chodily.

Lukeš: Výkon Baníku bych neshazoval, já se bavil. Kubala je obraz důvěry trenéra

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Hořkost všemu dodává fakt, že zachytal Budinský, ale to občas ve sportu bývá. Na druhé straně pokud dostal možnost v Baníku, vždy chytal slušně. Nepřekvapilo mě to. Měl to trochu ulehčené, že se Pardubice dobře pohybovaly, byly aktivní a Ostrava se nedostávala tolik do pokutového území. A myslím, že si dobře pohlídaly Tanka, kterému nedaly prostor na náběh za obranu. A když Baník hosty zatlačil v podstatě až dovnitř šestnáctky, Budinský výborně čapl zpoza Ewertona, Riga, i Buchtu.

Svůj podíl na tom měl i Kukučka. Odchovanec, který teď patří Spartě. Nechci dělat soudce, nesleduji ani sociální sítě a nevím, jestli se ke svému odchodu nevyjádřil. Jen vím, že majitel řekl, že mu hradil plat i léčení, on pak odešel. Zvenku to vnímám tak, že se nezachoval správně vůči panu Brabcovi, protože Regensburg stojí statisíce. To není sranda. Zároveň ale jestli kvůli diletantské práci a mizernému vedení rekonvalescence si vyhřezl plotýnku, tak se mu nelze divit, že se sbalit a odešel. Ale kdoví, jak to bylo.

Nevím, jestli si pískot zasloužil, nicméně když zamíříte přímo do Sparty, nemůžete se fanouškům divit. Navíc tady to nebylo nic drastického. Ve druhé půli jsem už nic neslyšel, herně to zvládl. Na svůj věk a zranění, která má za sebou, klobouk dolů.

Určitě bych vyzdvihl Lischku. Když to shrnu, chybělo štěstí, možná i umění. Z remízy bych nedělal tragédii. Nakonec i samy Pardubice ještě hrozily druhým gólem. Logicky. Čekaly na to.

Před pauzou to chtělo vítězství, ale podstatné je, že se na fotbal Baníku dá dívat, lidi to baví. Pokud budou hrát takhle i dál, bude tam opět smysluplný způsob hry, nasazení a kvalita jako dosud, což ocenili po zápase i fanoušci na stadionu, tak ty body získá někde jinde. O tom jsem přesvědčený.