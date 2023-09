/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Fanoušci Baníku Ostrava proti Mladé BOleslavi (2. září 2023). | Video: David Hekele

V sobotu jsem se zase jednou na fotbale bavil. Hrou i atmosférou. Začalo to potleskem a gratulací legendám-oslavencům. A pokračovalo skvělým produktem na trávníku.

Po dlouhé době jsem Baník viděl kombinovat po zemi, hráči si počínali v rychlosti, dobře se pohybovali i bez míče. Minule pomáhali žolíci, čekal jsem, že teď tihle hráči půjdou od začátku. Nejvíce práce na výhře udělala záložní řada. Buchta, Boula, Rigo a Ewerton byli v pohybu, nezbavovali se míče, dařila se souhra. Střed Boleslavi přehráli, vymazali Matějovského, a dominovali. V obraně výborný Frydrych, škoda, snad zranění nebude vážné.

VIDEO: Legendy, choreo mladých, euforická děkovačka. Kulisa na Baníku, podívejte

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Jen jsem četl, že Lischka byl už pátým kapitánem. Neuvěřitelné číslo! Měl by se v tom udělat trochu pořádek, zvolit někoho, kdo je na hřišti stabilně. Role kapitána je podstatná. No, k zamyšlení. Fleišmana je škoda, ale věk nezastavíš, navíc se zranil a Baník do hráčů na jeho post investoval nemalé peníze. Také se mu ovšem nelze divit. Chtěl hrát. A Karviné pomůže, o tom nepochybuji.

Kpozovi prospělo vlevo rozestavení. Jsem přesvědčený, že rychlostí ho nikdo nepřehraje, neuteče mu, takže když do toho dá lepší poziční hru, je pak výsledek tohle. Byl i nebezpečný dopředu. Má své rezervy, jasně, ale konečně se předvedl, a pokud se tímto chytne, může z něj být pro lepší kluby i ligy zajímavé zboží. A to nemluvím o Rigovi, kterého jsem neznal. Na takové hráče lidi chodí. Stejně tak Ewerton, který konečně nepřehrává akce.

Trenér Hapal má výhodu, že ať postaví do základu kohokoliv, vždy zbyde na lavici někdo, kým může hru oživit. Líbil se mi příkladný přístup Almásiho. I když nehrál od začátku, na place měl dvě šance a pomáhal i dozadu. Ukázka toho, že mužstvo navenek působí zdravě. Takový pocit jsem vždycky neměl.

Jsem zvědavý, jak Almásimu ten týden pomůže. Může to být náznak návratu formy. Otázkou času, než se prosadí, je i Kubala. Dře, maká, pracuje, je platný, ale útočník je od gólů. Potřeboval by víc klidu, spoustu situací mohl dohrát lépe. Stejně jako Tanko.

Baník po Boleslavi: kopírák, zábava, domácí tvrz i střelec ligy. A co prokletí?

Výkony Baníku mají stoupající tendenci. S Boleslaví to byl zápas se sobě rovným, kde se mělo ukázat, jak na tom v této fázi sezony je. Není to špatné zjištění. Doufám, že to nezakřiknu, když řeknu, že jde správným směrem. Navíc se v tabulce posunul tam, kde by měl být. A nebál bych se říct, že cílem by mělo být čtvrté místo.

O pauze by se měli zranění vyléčit, zdraví by ale musí dál šlapat do pedálů, aby byli ještě lepší. Jedině tvrdou prací, což přiznal i trenér Hapal, se dá posunovat dál a dál. Rezervy stále jsou. Příště se jede na Bohemku. Pokud zabodují, budou na tahu fanoušci. Myslím, že deset tisíc by zápasu se Zlínem slušelo. Ať na Spartě a Slavii vidí, že v Ostravě se také umíme dělat fotbal.