Choeo fanoušků Baníku Ostrava proti Pardubicím (7. října 2023). | Video: David Hekele

Reprezentační přestávka je možnost se ohlédnout za průběhem sezony. Tak toho využiju. Víte, mám ve zvyku se na věci dívat pozitivně. Někdy až moc. V případě Baníku to ale teď tak skutečně vidím. Myslím si, že to začalo mít hlavu a patu, čemuž odpovídají i body i umístění. Je to poctivé vyjádření toho, co dosud předvedl.

Před pár měsíci každý kritizoval Pavla Hapala. Veřejně jsem to sice tlumil, ale v koutku duše i já. Byl jsem na pochybách, protože hra i výsledky byly strašné. Možná jediný, kdo tomu opravdu věřil, byl Luděk Mikloško. A teď se ukazuje, že správně. Díky tomu má Baník teď na lavici správného člověka.

Martin Lukeš (44 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Líbí se mi, jak působí při zápasech, jak reaguje na průběh, ve výsledku jeho tahy mají smysl. Baník hraje kombinační fotbal, po zemi, nenakopává jen tak, každá přihrávka se snaží mít myšlenku, vše je v pohybu. K tomu má Hapal vhodné typy hráčů. A Baník je i odvážný. Ano, hlavně doma, kde neprohrál, moc neinkasuje, ale po výhře v Olomouci se to zvedne i venku. To jsou klady.

A negativum? Nemůžu si pomoci, ale standardky. To vidí každý, že tato výhoda, kterou si můžete pomoci, když se herně nedaří, moc nefunguje. Sám vím, jak je to fajn, když dáte po přímáku, nebo rohu gól. Když jsem to kopal já a v šestnáctce byl Bolf, to byla jistota. Šel jsem k praporku, lidi vstávali a René přemýšlel, pokolikáté se už trefí.

S výkony a výsledky souvisí i atmosféra ve městě. Já s lidmi mluvím na různých místech o Baníku denně. Pořád se mě někdo ptá. Někdy odpovídám jako fanoušek, jindy jako bývalý hráč. Tu náladu, nebo změnu nálady, cítím. Třeba po Pardubicích.

Každý čekal výhru, ta se nedostavila, ale stejně se tleskalo. Taková radost možná nebyla ani po výhrách nad Hradcem, nebo Budějovicemi. Není to jen o výsledcích, lidi fotbal musí hlavně bavit, chtějí být pozitivní. Pak budou i chodit, protože nikdo nechce jen sedět v hospodě a nadávat. A já bych si přál plný stadion, protože poté to Baník bude mít vždy jednodušší. Soupeř naopak.

Samozřejmě, dneska se přemýšlí nad každým výdajem a jít s dětmi i manželkou na fotbal není pro mnohé levná záležitost. Možná zapracovat na marketingu, vymyslet nějaký program… Třeba moje dcera hru na stadionu nesleduje, má však ráda atmosféru a vše okolo. Ale nevím. Do toho se nechci plést.

Každopádně fotbalově pro vysokou návštěvu dělá Baník hodně. Pokud zvládne Teplice, kde to bude samý souboj, oni se na silnější umí vyhecovat, a vezme si tím ztracené body s Pardubicemi, tak věřím, že deset tisíc i na Jablonec padne. O návštěvě na Spartu, Plzeň a Slavii se ani nebavím. Jsem optimista, i když se to ve mně bije s realistou. Tak uvidíme.