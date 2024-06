/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Sezona je u konce, Baník v Evropě a jsem rád, potěšilo mě, že do 2. předkola půjde jako nasazený. Dává to solidní možnost, jak si v Ostravě užít na této úrovni více, než jen jednoho soupeře. Poděkovat se za to musí Plzni, která postupem do čtvrtfinále z velké části ten koeficient táhla.

Kulisa a oslavy postupu do evropských pohárů v podání Baníku Ostrava a fanoušků. | Video: David Hekele

Přiznám se, že chvílemi jsem se zamýšlel, koho si přát. Jasně, je to velmi hypotetické, okruh soupeřů je obrovský, ale já bych byl třeba pro Rakušany. Nevím, kdo konkrétně by se nabízel, ale připadá mi to jako ta ideální kombinace – atraktivní i schůdné. Letět někam do Ázerbájdžánu, to by byl záhul. I pro fanoušky.

Samozřejmě po očku sleduji, poslouchám a čtu, kdo by mohly být nové posily. Já už se dříve vyjadřoval, že nejvíc bych asi řešil stopery. Buď musí někdo přijít, nebo se musí zlepšit ti současní, na což nevím, jestli chce Baník spoléhat, i když o častější šanci si řekla v posledním zápase dvojice Frydrych – Pojezný. Spíše bych ale řekl, že někoho hledají, což v principu není lehké. I kdyby Brabec byl schopný dát do nákupu nemalé peníze. Na druhé straně, tohle je zrovna post, který vyžaduje stabilitu.

Trenérská rošáda v Baníku? Povýšení úspěšného kouče k Hapalovi i možný návrat

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Určitě se lze bavit i o pozici wingbeka, nebo křídla. Obecně z těch zpráv, které plynou, se jako asi nejžhavější zatím jeví Musa Alli a Hlavatý. Ani jednoho neznám lidsky, jen z televize a stadionu, takže bych byl hodně zvědavý, jak by se chytili a kam by je Hapal zapracoval. Promyšlené to asi v klubu mají, u Hlavatého vidím i trochu symboliku. Liberec asi bude chtít v sezoně Baníku minimálně šlapat na paty a tohle je první bitva, byť mimo trávník.

Jako alfa a omega se zatím jeví setrvání Ewertona. Pokud odejde, bude téměř nemožné ho nahradit. Podobného hráče v dosažitelné vzdálenosti na trhu nevidím. Muselo by dojít na určité přeskupení, zodpovědnost by na sebe muselo vzít více hráčů.

Mluví se o výkupní klauzuli za milion eur, což už je palba. Spousta peněz. Samozřejmě mohl by se prodat v Evropě, pokud by jemu poháry vyšly, ale šlo by o velký risk.

Zaznamenal jsem spekulaci ohledně přesunu Dvorníka od béčka k áčku, a že by do Baníku mohl přijít trénovat Hejdušek. Před Dvorníkem musím trochu smeknout, protože když jsem s ním hrál, určitě bych neřekl, že z něj bude trenér, který bude působit v lize. Nic tomu nenasvědčovalo. Překvapil mě. A to už má něco za sebou. On je ale inteligentní, přemýšlivý, takže to asi smysl má.

Vyjádřil se, že si s Hapalem jako trenéři áčka a béčka rozuměli, takže pokud spolu budou v tandemu hlavního-asistent, nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat. Předpoklad tady je.

Mikloško o Baníku, kritice i Hapalovi: Asi zůstane, změny ale řešíme. A Ewerton?

Líbilo by se mi i angažování Hejduška, o kterém si myslím, že ani neměl z Baníku odcházet. Chápu, vidina toho, že může vést druholigovou Karvinou, byla velká, a to i přesto, že pokud se nemýlím, měl být asistent Pavla Vrby. V Karviné nakonec i uspěl, teď pozvedl Třinec. Myslím si, že Baníku má co dát, i když si nejsem jistý, jestli na to přistoupí. A sám jsem o této možnosti neslyšel.