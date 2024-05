Lukeš: Standardky proti Baníku? Už nevím, co říct. Vliv mělo i Hapalovo střídání

/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Průměrný soupeř, průměrný výkon Baníku a nemůže z toho být nic jiného, než průměrně utkání. Asi tak bych v krátkosti zhodnotil to, co jsme viděli v neděli ve Vítkovicích. Byl jsem zklamán a bylo mi to líto, protože dorazilo deset tisíc lidí.

Fanoušci Baníku Ostrava při utkání B-týmu na Bazalech proti Bohunicím. | Video: David Hekele