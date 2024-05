/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Přiznám se, že jsem věřil, že touto dobou budu moci chválit a být pozitivní. Holt to nejde. Baník prohrál s Boleslaví i na Spartě, výkony všelijaké a čtvrté místo se vzdálilo. Těžko se mi o tom mluví, ale jinak to nejde. Ať rád, nebo ne.

Choreo fanoušků Baníku Ostrava na Spartě (14. května 2024). | Video: David Hekele

Po sobotě jsem byl vyloženě nas*aný, protože zase ta Boleslav… Každý si byl vědom důležitosti, o to víc nepochopím, že si necháte dát gól ve třetí minutě a ještě takovým způsobem. To nedává žádný smysl, protože Baník měl začít náporem a šancemi. Jasně, smolná trefa, ale než k ní došlo, bylo tam plno chyb. Juroška vystoupí, nechá se vylákat a zbytek obrany zůstane za ním. Kpozo je zpět ještě o dva krok víc, takže vůbec nehrozí ofsajdová pozice, Lischka dobíhá něco, kde zaspal. Hrozné, hrozné, hrozné…

Tím spíše, že takové zápasy se pak jen složitě otáčí. Boleslav přijela bránit a hrát na brejky, tímhle se jí ta taktika ještě ulehčila. Upřímně, já ani nečekal, že by chtěla hrát něco jiného, než se zakopat a betonovat. Být destruktivní. Náhodný gól, pak jí stačilo být důsledný. To se povedlo.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Jistě, Baník měl šance. Jen holt musí mít na hrotu útočníka, který takový geniální centr, jako poslal Kpozo, tam zatluče. Když jsem viděl Kubalovo zakončení té hlavičky, vzpomněl jsem si na Marka Poštulku. Ten by to tak zatloukl, že by prorval síť, ale tohle? Je na něm znát, že mu to nelepí, přitom Baník by jeho góly nutně potřeboval. A to byl celý problém v prvním poločase. Mít střelce ve formě, je to 3:1 a je hotovo.

Rozpoložení se možná projevilo i na Spartě, která – řekněme si na rovinu – nic nehrála. Jen dala dva góly, ale ze žádných kombinací, kde by se projevila její kvalita. Ale udělala chaos v pokutovém území Baníku a dílem šťastných odrazů to umlátila. Nic jiného bych v tom neviděl.

Branka Frydrycha byla parádní. Mám k ní i historku, jelikož jsem zápas sledoval v restauraci s jedním vysoce postaveným policistou, který je navzdory své pozici zapřisáhlý ultras fanoušek Baníku. A před tím rohem říká: „To je čas pro Frydrycha, tak ukaž, proč tě Brabec z toho Polska vykupoval“. A ono to vyšlo. Nádherný gól, možná gól roku. Třeba mě se o takovém mohlo jen zdát. Já už bych se z trávníku asi nezvedl.

Jenže zaúřadoval Kpozo. Co k tomu říct? Buď měl hrát ten nákop hned, nebo okamžitě couvat. Jenže zaváhal, udělal to napůl a pak už to jen honil. Na červenou to nebylo, byli do sebe zaklínění, myslím si, že to bylo na obě strany. Jenže rozhodčímu dal tím šanci, aby ho vyloučil. On si to totiž obhájí.

Myslel jsem, že zápas s Boleslaví bude rozhodující, ale není. Baník ztratil čtvrté místo, ale pořád je to hratelné. Nevidím důvod, proč by v Plzni nemohl uhrát aspoň bod, Slovácko musí porazit, ať se děje co se děje. To bude klíčové. Pokud to nezvládne, pak asi v pohárech nemá co dělat.