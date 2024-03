/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Fanoušci Baníku Ostrava v Pardubicích (17. března 2024). | Video: David Hekele

Pauza je pryč, o víkendu zase liga. Jsem rád, že to máme za sebou a zase bude o čem mluvit. Témat je ale i tak dost, fanoušci v Ostravě jsou samozřejmě natěšení zápas s Teplicemi. Jsem zvědavý, jestli se podaří protrhnout tu sérii doma. Ve hře není rozhodně málo.

Baníku se i přes několik zádrhelů a dílčích neúspěchů podařilo stáhnout sedmibodovou ztrátu na Slovácku po podzimu na dva body, oni teď hrají navíc se Slavií, která si myslím, že v Hradišti neprohraje. Samozřejmě to v sobě skýtá možnost – a občas to v posledních dnech po Ostravě slýchám – že by Baník mohl být po neděli o bod čtvrtý. Ideální scénář, nicméně nic není jisté.

Je super, že lidi přemýšlí pozitivně, hlavně ve smyslu toho, že negativní šňůra Baníku jednou skončit musí. No, musí… Musí se umřít, ale cítím solidní atmosféru ve městě, což je dobře. Fanoušci nemohou uvažovat jinak, než kladně.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Všichni ale víme, že Baníku to v posledních letech doma s Teplicemi zrovna nejde. Je to protivný, nepříjemný, dobře a poctivě bránící soupeř, který se nikam nepožene. Bude trpělivě čekat na chyby, na standardky a vyrážet z bloku do brejků. Nečekám, že budou hrát něco jiného, než třeba posledně Olomouc. Zvlášť když všichni vidí, že to na Baník funguje.

Tuhle tezi podporuje i fakt, že Baník je bez Riga. To je oslabení, o tom se není nutné bavit. Stabilní člen sestavy, vyrovnané výkony, teď poprvé v nároďáku. Nebude lehké ho nahradit, napadají mě určité varianty, jsou dvě, možná tři, ale s dovolením si je nechám pro sebe. Ne, že by to bylo tajemství, asi každý fanoušek, který sleduje Baník, se jich při pohledu na kádr dopídí, ale nechám to na trenérech, kteří mají za úkol zvolit tu správnou.

Každopádně je to možnost náhradníků ukázat, že i na nich může Baník stát, že Rigo má konkurenci a nemá místo v sestavě jisté. Prostě zamotat Hapalovi hlavu.

A když už jsme u trenéra, samozřejmě nemohla mě nezasáhnout zpráva o tom, že by Hapal mohl po sezoně skončit. Trochu mě to překvapilo, upřímně, pro žádného trenéra tohle není příjemné. Navíc když Baník není v tabulce v žádném vzduchoprázdnu, má a bude mít v příštích týdnech o co hrát. Prostě zvláštní situace.

Nemám žádné bližší informace, čerpám pouze z toho, co se objevilo v médiích, ale fanoušci musí věřit, že to trenéry a tým nijak neovlivní. Je to profík, netrénuje první rok, ví, jak to chodí. A koneckonců, myslím si, že do značné míry má Hapal osud v Baníku ve svých rukou. Když skončí čtvrtý, bude Evropa, tak ho těžko někdo bude odvolávat. Aspoň tohle mi říká logika. Tak uvidíme. S Teplicemi může všemu dát ráz.