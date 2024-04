/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Bývalý fotbalový záložník Martin Lukeš, jedna z legend Baníku Ostrava, se i v této sezoně vyjadřuje coby expert Deníku k aktuálnímu dění ve slezském klubu z Bazalů.

Fanoušci a atmosféra při utkání Baníku Ostrava s Teplicemi. | Video: Petr Kotala

Myslím si, že si oddychla řada fanoušků Baníku. Dočkali se domácího vítězství, které znamená posun na čtvrté místo tabulky.

Trenér Teplic řekl, že ho sestava Baníku nepřekvapila. Nechci se hádat, zda to je nebo není pravda, ale moc mu to nevěřím. Zejména rozestavení se třemi stopery a nasazení Frydrycha očekával málokdo a Teplice se s tím srovnávaly. Kdyby to čekal, reagoval by dřív a neprohráli by 1:4. Hapalovi změny při absenci Riga vyšly. Teď z praxe ví, že fungujících variant sestavy má víc.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Frydrych byl spolehlivý. Hlavně v defenzivní práci, rozehrávka haprovala, zejména od chvíle, kdy Teplice začaly více napadat u šestnáctky Baníku. Tam to zavánělo hazardováním, nicméně líbí se mi, že mužstvo hraje po zemi, kombinačně odzadu, fotbalově. S tím souvisí i chyby. Zamlouval se mi Rusnák. Samozřejmě každý hodnotí kladně tu jeho skvělou gólovou akci, ale celkově odehrál výtečný zápas. Ukázal, že by měl být velkou posilou.

Na straně Baníku bych určitě vyzdvihl produktivitu, efektivnost v zakončení. Teplice měly více střel, asi i šancí, ale nebyly schopné pořádně trefit bránu. A když už ano, zasáhl Letáček. Od takových zákroků tam je. Holt Ostravě stačilo tentokrát málo.

Co by měl Baník ale řešit, jsou standardky. Jasně, podruhé za sebou z nich skóroval, ale na druhé straně inkasoval. Pokolikáté. Navíc tam byly i další závary, které smrděly problémem. Ano, Teplice to zahrávaly dobře, ale to není argument. Tentokrát gól nevadil, příště ale může. Standardky jsou alfou a omegou fotbalu. Chybí mi trochu systém při jejich bránění.

Tak či tak, Baník je poprvé v sezoně čtvrtý. Rozhodně bych tenhle moment, byť je do konce sezony daleko, nepodceňoval. Hráči, trenéři i celý klub si potřebovali na tenhle dílčí úspěch sáhnout. Okusit jej. Zjistit, že i když mají za sebou řadu hloupých ztrát, za které si kolikrát mohli sami, nebo jen neměli štěstí, tak pořád jsou ve hře, pořád mohou Slovácko přeskočit. To teď vědí, pocítili, kam se mohou vůlí a pracovitostí dostat. Na čtvrtý flek se soudržností doslova vydrápali a od toho se nyní dá odpíchnout.

V čem je teď ta role jiná, je fakt, že nyní musí své postavení potvrzovat. Ti nahoře jsou daleko, takže Baník bude jen hájit. A nebude to lehké. Zrovna jede do Jablonce, kde se nevyhrálo snad dvacet let. Já to pamatuji. Už jsem o tom mluvil, protivné prostředí, poloprázdný stadion, všelijací sudí, počasí… Když je v Ostravě pomalu léto, tam se skoro bojíte, aby nenasněžilo.

Pokud Baník podá výkon jako s Teplicemi, může i tuto sérii ukončit. Doba hájení čtvrtého místa začíná. Je to ale velká motivace.