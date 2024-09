/LUKEŠŮV PŘÍMÁK/ Reprezentační přestávky nemám rád, už během hráčské kariéry tomu tak bylo a teď – jako prostý fanoušek – to mám stejně. Ale je to aspoň čas na zhodnocení dosavadní části sezony Baníku. A tentokrát se krátce dostane i na nároďák.

Ne všechno se Baníku povedlo, blízko byl překvapivý postup v Evropě a i ligových bodů mohl mít víc, než jedenáct, byť jich má víc, než touto dobou loni. Za nejzbytečnější považuji ztrátu na Slovácku, kde Baník do soupeře bušil, ale místo vstřeleného gólu do správné branky se nešťastně trefil do vlastní. Ani porážka na Bohemians nemusela být, ale rozhodl gól, který neměl platit.

Martin Lukeš (45 let) je bývalý fotbalový záložník. Vyjma jedné sezony (2003/04), kdy byl v pražské Slavii, strávil celou kariéru v Baníku Ostrava, jehož byl dlouholetým kapitánem. V letech 1997 až 2014 nastoupil za Baník celkem do 323 zápasů (316 v lize), nastřílel 42 gólů. V ročníku 2009/2010 pomohl Slezanům ke třetímu místu v ligové tabulce. Dvakrát nastoupil v přátelských zápasech za národní tým, vstřelil v nich dvě branky.

Samozřejmě, hodně se mluví, že Baník má smůlu. To jistě ano, ale jsou chvíle, kdy už o smůlu nejde, jde o kvalitu, která Ostravě prostě chyběla. Zejména v zakončení. Zatímco defenziva funguje dobře, tak na produktivitě musí zapracovat. Ale to každý ví a vidí, neříkám nic objevného. Je prostě nutné tomu štěstí jít naproti, jak se říká, pak se k vám i nakloní. A třeba zrovna v pravou chvíli, kdy to nejvíc potřebujete. Z nebe vám ale jen tak nespadne.

Největším zážitkem byla jednoznačně odveta s Kodaní. Takovou atmosféru, vlnu nadšení a pozitivní energie jsem snad nezažil. Ve Vítkovicích určitě ne. Chybělo tomu jediné. Postup. Škoda, já sice o Kilmarnocku nic nevím, ale co se tak doslýchám, lidi si myslí, že by Baník postoupil i přes něj. Měli bychom pak tady pohárový podzim, což by bylo úžasné.

Nejde ale pořád dokola vzlykat nad tím, že se nevydařily penalty. Myslím si však, že sebevědomí to hráčům dodalo, že dokázali přehrát silný evropský tým. To by se mělo odrazit i v lize.

Kladem bezesporu je, že Baník je v tabulce pravdy plus dva body. To o něčem svědčí. Už dlouhodobě tvrdím, že se může měřit se Spartou nebo Slavií. A stojím si za tím, zároveň si však nestavím vzdušné zámky. V dlouhodobé tabulce je to složitější, ale v jednotlivých zápasech určitě na ně FCB má. Herně i výsledkově. Nedávná minulost to několikrát ukázala.

Teď v sobotu je možnost to dokázat. Co vím, lístky mizí, takže bude plno a atmosféra opět famózní. Kdybych mohl hrát, asi bych se zbláznil. I tak se ale strašně těším. Myslím si, že se Spartou by to nyní bylo horší, na Slavii Baník má, je schopný se jí vyrovnat a v domácím prostředí s podporou fanoušků přehrát. Čekám, že zápas bude mít obrovské tempo a zápal ze strany Baníku.

A na závěr k reprezentaci. Už po Gruzii se rozjely spekulace, jestli skončí trenér Hašek nebo ne. Potom se tedy ptám: A kdo místo něj? Vidíte tu někoho? Trpišovský to nechce, Svědík je po operaci… Tím asi výčet možných jmen končí. Navíc ano, na Euru a hlavně v Gruzii to bylo strašidelné utrpění, ale přece není umění v roli experta vzít a jen kopat do ležícího, zvlášť, kdy vy tu zodpovědnost nemáte.

Jistě, za mnoho věcí si Hašek může sám, musí se s tím něco dělat, protože výsledky nejsou náhoda, ale opravdu je to jen v osobě trenéra? Jasnou odpověď nemám. Naštěstí jsme v úterý vyhráli. Osobně Haškovi fandím, znám ho jako člověka, který je čestný, férový. Jestli je někdo zosobnění reprezentanta, určitě on. Vzor pro všechny generace, který by měl hráčům vysvětlit, co znamená nosit reprezentační dres. Ať kabina řeší radši tohle, a ne svoje prémie. Dres národního týmu se neobléká pro prachy.

Nechci hodnotit jeho trenérské kvality, v Emirátech jsem nebyl, i když si o tom můžeme myslet cokoliv, ale věřím, že týmu má co dát. A jestli se množí snahy o jeho odvolání, ať kritici přijdou se jménem, které nás zvedne. Já ho nevidím. I tenhle fakt je ale hodně smutný. A Hašek za to nemůže.